Три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" - израильские ученые

В Израиле заявили, что три дозы Pfizer нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту" / Reuters

Израильские ученые пришли к выводу, что три дозы вакцины против коронавируса, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, нейтрализуют новый штамм "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту".

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на исследование, проведенное Медицинским центром Шиба в сотрудничестве с Центральной вирусологической лабораторией израильского Министерства здравоохранения, участие в испытании приняли 40 сотрудников медцентра, 20 из которых ревакцинировались в течение последнего месяца. Остальные участники испытания сделали всего две прививки 5-6 месяцев назад.

Исследователи выяснили, что пациенты, которым не делали третью прививку, не имели никакой способности нейтрализовать новый COVID-штамм, однако могли бороться с "Дельтой" и даже с исходным штаммом из Уханя.

"Никакой способности к нейтрализации не было, и это очень тревожно", — заявил директор отделения эпидемиологии инфекционных заболеваний Гили Регев-Йохай. По его словам, такие люди могут испытывать более серьезное течение заболевания.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения Израиля рассматривают вопрос о том, чтобы рекомендовать людям делать дополнительную прививку через три месяца после первичного курса вакцинации.

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"Люди, получившие ревакцинацию, лучше защищены, чем получившие только вторую дозу, и, конечно, больше, чем непривитые", — подчеркнули специалисты из Израиля.

Отмечается, что в Израиле только один человек с "Омикроном" находится в тяжелом состоянии, вакцинацию от коронавируса он не делал.

Напомним, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

Большинство из 43 случаев варианта коронавируса Омикрон, обнаруженных в США, диагностировали у полностью вакцинированных граждан, а треть из них получила бустерную дозу, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

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