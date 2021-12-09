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Медики назвали самые опасные симптомы "Омикрона"

9 декабря 2021, 19:26
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Этот вариант коронавируса очень заразен и быстрее распространяется.

Коронавирус
Коронавирус Омикрон очень опасный / Фото Reuters

Американские медики назвали пять симптомов штамма Омикрон, которые требуют немедленной госпитализации. Самые опасные признаки нового варианта коронавируса определили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что симптомы штамма Омикрон не особо отличаются от предыдущих вариантов коронавируса. Однако этот вариант вируса очень заразен и быстрее распространяется.

Опасные симптомы Омикрона:

  • затрудненное дыхание;
  • постоянная боль или давление в груди;
  • спутанность сознания, дезориентация;
  • неспособность проснуться или бодрствовать;
  • бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей.
  • сильная усталость;
  • мышечные боли;
  • першение в горле;
  • сухой кашель.

Защититься от коронавируса можно двумя дозами вакцинации, соблюдением социальной дистанции и ношением масок.

Напомним, в ВОЗ сделали громкое заявление о последствиях штамма коронавируса Омикрон. В Организации считают, что новый вариант инфекции может оказать негативное влияние на пандемию.

Также ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий спрогнозировал, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.

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