Медики назвали самые опасные симптомы "Омикрона"

Этот вариант коронавируса очень заразен и быстрее распространяется.
Американские медики назвали пять симптомов штамма Омикрон, которые требуют немедленной госпитализации. Самые опасные признаки нового варианта коронавируса определили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
Отмечается, что симптомы штамма Омикрон не особо отличаются от предыдущих вариантов коронавируса. Однако этот вариант вируса очень заразен и быстрее распространяется.
Опасные симптомы Омикрона:
- затрудненное дыхание;
- постоянная боль или давление в груди;
- спутанность сознания, дезориентация;
- неспособность проснуться или бодрствовать;
- бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей.
- сильная усталость;
- мышечные боли;
- першение в горле;
- сухой кашель.
Защититься от коронавируса можно двумя дозами вакцинации, соблюдением социальной дистанции и ношением масок.
Напомним, в ВОЗ сделали громкое заявление о последствиях штамма коронавируса Омикрон. В Организации считают, что новый вариант инфекции может оказать негативное влияние на пандемию.
Также ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий спрогнозировал, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.
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