Медики назвали самые опасные симптомы "Омикрона"

Коронавирус Омикрон очень опасный / Фото Reuters

Американские медики назвали пять симптомов штамма Омикрон, которые требуют немедленной госпитализации. Самые опасные признаки нового варианта коронавируса определили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что симптомы штамма Омикрон не особо отличаются от предыдущих вариантов коронавируса. Однако этот вариант вируса очень заразен и быстрее распространяется.

Опасные симптомы Омикрона:

затрудненное дыхание;

постоянная боль или давление в груди;

спутанность сознания, дезориентация;

неспособность проснуться или бодрствовать;

бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей.

сильная усталость;

мышечные боли;

першение в горле;

сухой кашель.

Защититься от коронавируса можно двумя дозами вакцинации, соблюдением социальной дистанции и ношением масок.

Напомним, в ВОЗ сделали громкое заявление о последствиях штамма коронавируса Омикрон. В Организации считают, что новый вариант инфекции может оказать негативное влияние на пандемию.

Также ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий спрогнозировал, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.

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