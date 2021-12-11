Большинство случаев Омикрона в США обнаружили у вакцинированных граждан / Фото Reuters

Большинство из 43 случаев варианта коронавируса Омикрон, обнаруженных в США, диагностировали у полностью вакцинированных граждан, а треть из них получила бустерную дозу.

По информации Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), 34 человека из 43 с подтвержденным вариантом Omicron были полностью вакцинированы, сообщает Reuters

Кроме того, 14 из них получили бустерную дозу вакцины, хотя в пяти случаях заражение произошло менее чем через 14 дней после дополнительной прививки, то есть до того, как сработала полная защита.

В США вариант коронавируса Omicron был обнаружен во время тестирования в 22 штатах после первых диагностирований в конце ноября в Южной Африке и Гонконге.

Напомним, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

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