Аналитик назвала 9 областей Украины, которые станут "красными" на этой неделе: список

"Красными" могут стать 9 областей / коллаж Reuetrs

"Красной" зоне карантина в Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом грозит существенное расширение. Речь идет о 9 областях.

По данным аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерины Кузьминовой, под угрозой вхождения в "красную" зону Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая области.

"9 регионов Украины уже выполняют признаки "красной" зоны и могут быть переведены в нее. Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые в "красной" зоне, эти области могут уже на этой неделе", - сообщила Кузьминова.

Читайте такжеВ НАН назвали даты ближайшего пика коронавируса в УкраинеНапомним, по состоянию на утро вторника, 1 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 30 768 жителей страны (сутками ранее было 22 026 выявленных больных). В том числе заболели 4056 детей и 337 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2069 человек; летальных случаев -192; выздоровели 8 835 человек.

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