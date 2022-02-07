Каждый пятый – с Омикроном, остальные болеют Дельтой: в Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19

В Украине у пациентов с COVID-19 чаще фиксируется штамм Дельта - Кузин / УНИАН

Опыт других государств показывает, что как только устанавливается первый случай штамма Омикрон, в течение 5-8 недель он становится доминирующим вариантом коронавируса. Сейчас в Украине фиксируется смешанный сценарий: еще с прошлого года частично остался штамм Дельта, однако заражений Омикроном становится все больше. Сейчас новой вариацией коронавируса болеет каждый пятый, остальные случаи – Дельта. Но в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях уже фиксируется более 20% случаев заражения Омикроном. Именно там ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В интервью изданию Фокус он рассказал, что в рамках текущей волны коронавирусной инфекции у пациентов чаще фиксируется штамм Дельта. Каждый пятый, согласно данным мониторинга, болеет Омикроном.

Читайте такжеОмикрон уже в 20 областях Украины, а заражений в 7 раз больше: Ляшко назвал сроки пика COVID-19Однако, по его словам, ситуация меняется. Уже сейчас есть области, где случаев Омикрона больше 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области. Именно в этих регионах установлено ухудшение эпидемиологической обстановки.

"Если мы посмотрим на опыт других стран, то увидим, что в среднем с момента регистрации первого случая "омикрона" до того, как он становится доминирующим вариантом, проходит от пяти до восьми недель. В Украине пока миксовый сценарий: с 2021 года остался "хвост" штамма "дельта", плюс начинает появляться "омикрон" — с каждым днем все больше и больше. По данным вирусологического мониторинга, 20% примерно – это "омикрон", все остальное – еще "дельта". Но картина постоянно меняется. Есть регионы, где случаев "омикрона" фиксируется более 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, то есть именно те, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул Игорь Кузин.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро понедельника, 7 февраля, в Украине установлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализировали 2699 человек. Погибли 115 людей. Выздоровели 5024 человека.

Реклама

В Министерстве здравоохранения заявляли, что главными симптомами Омикрона могут быть насморк, головная боль, чихание и боль в горле. Серьезных отличий в плане симптоматики от Дельты нет, поэтому также могут наблюдаться кашель, хриплый голос, озноб или дрожь, лихорадка, потеря или искажение обоняния/вкуса.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила крупную партию препарата от коронавируса Молнупиравир. Лекарство должно помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и сохранить жизнь пациентам из групп риска.

Главред рекомендует: