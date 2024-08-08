УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

Надежда Майная
8 августа 2024, 13:00
71
Обвал фондовых рынков не станет началом мирового финансового кризиса и Украину не заденет, убежден экономист Андрей Новак.
Обвал фондовых рынков не станет началом мирового финансового кризиса – Новак
Экономист Андрей Новак рассказал, как обвал мировых фондовых рынков заденет Украину / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Обвал мировых фондовых рынков, который 5 августа начался в Японии, а затем продолжился в США и Европе, стал крупнейшим за последние 37 лет. В результате него десятки крупных мировых компаний потеряли сотни миллиардов долларов. "Черный понедельник", "адский шторм", "черные лебеди из Японии", "финансовый апокалипсис" – как только не назвали это глобальный обвал рынков.

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак в интервью Главреду объяснил, какими на самом деле будут последствия обвала мировых фондовых рынков, можно ли считать это началом нового мирового финансового кризиса, по ком в первую очередь ударят эти события, заденет ли обвал фондовых рынков Украину, а также как украинцам обезопасить свои сбережения в период турбулентности, как и во что лучше вкладывать деньги.

Что сейчас происходит, и можем ли мы уже говорить о том, что в мире начался новый финансовый кризис?

видео дня

Обвал фондового рынка в Японии, США и Европе сторонники теории заговора назвали едва ли не "финансовым апокалипсисом". Но на самом деле все проще.

Экономика живет по циклам, которые графически лучше всего иллюстрирует синусоида. Так было, есть и будет – движение экономики по синусоиде. Это касается и национальных экономик, и глобальной экономики. Амплитуда этих колебаний у каждой страны разная, в соответствии с уровнем развития экономики. А общая синусоида глобальной экономики проходит одни и те же циклы каждые 8-12 лет.

До сих пор мир находился на вершине синусоиды, а в понедельник, 5 августа, лопнули надутые "пузыри" искусственных финансовых активов – и остались реальные производственно-рыночные активы каждой компании. То есть производственно-рыночные активы пришли к своим реальным показателям. Лопнули лишь те финансовые активы, которые были искусственно надуты в результате спекуляций и различных игр.

Таким образом, ничего страшного и экстраординарного сейчас не происходит – только лопается искусственное, возвращаемся к реальному.

Хочу заметить, что наибольшее падение (на 17%) сейчас получила та компания, вокруг продукта которой больше всего был раздут ажиотаж, – компания, которая занимается искусственным интеллектом. Так что мир сейчас спускается вниз по синусоиде к реалиям, к земному – к тем товарам и услугам, которые можно потрогать и которыми можно пользоваться. А все раздутые черным, белым и серым пиаром продукты, как искусственный интеллект, приходят к тому, чем они на самом деле являются. А, по сути, ИИ сегодня – это такая объединенная огромная мировая энциклопедия, не более. Ничего нового ИИ создать не может – может лишь выдать вам информацию по вашему запросу, пользуясь энциклопедиями каждой страны, которые объединены в одну. Переоценка искусственного интеллекта, переоценка искусственно приобретенных финансовых активов сейчас и произошла. И мир возвращается к реальным производственно-рыночным активам большинства компаний мира. Ничего страшного не происходит, можно спокойно ходить по земле и не бояться, что с неба что-либо упадет, кроме российских ракет.

Но этот обвал самый большой за последние почти 40 лет...

В этом ничего удивительного нет, ведь при сегодняшнем развитии информационных технологий, интернета и соцсетей любая информация, в том числе и фейковая, распространяется чрезвычайно быстро. Это часто и искажает представление о самом процессе, и делает амплитуду происходящих процессов больше.

Это событие окрестили "черным лебедем". Почему этот "лебедь" прилетел именно из Японии, несмотря на все прогнозы о том, что, если турбулентность и начнется, то в Китае?

Синусоида начала свое движение вниз 5 августа от наиболее перегретой экономики на данный момент времени, а таковой сегодня является японская экономика, а не китайская.

Рост китайской экономики начал замедляться, и этот процесс начался еще 5-6 лет назад. Китай плавно и постепенно сбавляет темпы своего роста.

Японская экономика сегодня является третьей экономикой мира после американской и китайской, несмотря на небольшой размер этой страны и достаточно ограниченные природные ресурсы. Экономика Японии была перегрета огромным количеством производства и экспорта высокотехнологичных товаров. Как только на рынке высокотехнологичных товаров появляются какие-то другие серьезные игроки, как, например, на рынке электромобилей Tesla, на рынке мобильных телефонов Samsung и Apple, производственные мощности японских компаний остаются большими, но реализуют они меньше своей продукции, то есть не те объемы, на которые рассчитаны производственные мощности.

Таким образом, японская оказалась наиболее перегретой экономикой, и именно от неё начался этот обвал. Так же в 2008 году он начался с Соединенных Штатов Америки, которые на тот момент были наиболее перегретой экономикой из-за многолетней ипотечной чрезвычайно дешевой программы.

Какова роль цифровых валют в этой истории, и что с ними будет дальше? Ведь 5 августа так же существенно просели и цифровые валюты.

Когда происходит такой достаточно масштабный обвал на фондовых рынках, он психологически влечет за собой обвал и других смежных, в том числе валютных, рынков, в том числе и рынки криптовалют. Это психологический фактор.

Единственное правильное решение в таких условиях – приостановить торги, чтобы не позволять панике распространяться. Поскольку рынки криптовалют закрыть нельзя, потому что это не биржа, не физическое место, панические настроения там продлились.

В общем, следует понимать, что криптовалюты, начиная с биткоина и заканчивая всеми остальными, – это большой глобальный элемент, это валюты, не подкрепленные экономикой ни одной страны мира, в отличие от классических валют. Так что это просто финансовые спекуляции, на которых играют те, кто умеет.

По вашему прогнозу, обесценивание криптовалют будет продолжаться, или ситуация выровняется?

Все зависит от активности на рынке. Если сейчас, когда произошел обвал биткоина, люди бросятся его покупать, пока дешевле, будет новая волна покупки, этот рынок восстановится, и криптовалюты снова пойдут вверх.

Если люди поймут, что это большие финансовые спекуляции, и есть риск нового обвала через некоторое время, будет медленное вкладывание и снижение цен на криптовалюты.

Какими будут последствия обвала фондовых рынков для США? Ведь американский фондовый рынок тоже обвалился. Насколько последствия будут серьёзными и долговременными? А, соответственно, может ли это сказаться на способности Штатов поддерживать Украину, если турбулентность затянется?

Речь идет о частном секторе экономики, акциях крупных частных компаний. Многие из них – американские, многие – транснациональные. Но, тем не менее, все это именно частные компании. Поэтому нет прямой зависимости между государственной правительственной политикой и состоянием дел этих компаний.

Поэтому прямой связи здесь нет, и для Украины не будет последствий.

Это может влиять на внутреннюю экономическую политику США. В 2008-2009 годах после обвала правительство США решило поддержать некоторые ключевые американские компании, чтобы они не обанкротились. Например, тогда правительство США серьезно поддержало General Motors, спасая тем самым от банкротства и от покупки этой компании другой европейской или японской.

Американское правительство прибегнет к подобным мерам и сейчас. Если посчитает нужным, возможно, оно будет поддерживать ключевые американские компании, которые важны для экономики Штатов и сохранения влияния на мировую экономику.

Каким образом эти процессы затронут экономики Китая и России?

На Россию негативно повлияет не обвал фондовых рынков, а санкции, введенные за ее поведение. В частности, сейчас РФ активно поддерживает Иран в его агрессивной политике в отношении Израиля. И для Соединенных Штатов Америки, и для Европы это будет очередным подтверждением того, что они имеют дело с государством-террористом.

Поэтому отношение к России в мире определяется ее агрессией против Украины и ее поддержкой Ирана.

А обвал фондовых рынков Россию точно не заденет, потому что ее, точнее российские компании, из-за санкций фактически выбросили из мировой фондовой торговли, российские государственные активы уже арестованы, и она не может ими управлять. Поэтому Россия еще раньше была исключена из рынка мирового капитала. Поэтому от фондового обвала влияние на нее будет минимальное, если вообще будет.

Могут ли рядовые украинцы или отдельные группы населения почувствовать прямо или косвенно последствия обвала на мировых фондовых рынках?

Обвал мирового фондового рынка украинцы никак не почувствуют. Во-первых, потому что там не присутствуют украинские компании. Во-вторых, внутреннего фондового рынка в Украине практически нет. Поэтому прямого влияния эти процессы ни на Украину, ни на украинцев не будут иметь. Сейчас очень мало прямых иностранных инвестиций в Украине, еще меньше украинских инвестиций по миру. Мы еще очень далеко от этого уровня мирового фондового рынка, поэтому он фактически не имеет влияния на нас.

Как в условиях турбулентности украинцам быть со своими сбережениями, во что лучше и безопаснее вкладывать?

В криптовалюты можно вкладываться только тем, кто умеет играть на этом рынке, а тому, кто не умеет, лучше даже не начинать.

А так, независимо от того, есть ли кризис, мои рекомендации по сбережениям следующие. Прежде всего не держите их "под матрасом", потому что деньги обесцениваются из-за инфляции. Лучше держать сбережения в банковской системе. Их нужно делить на три равные части: доллары, евро (или другая "твердая" валюта) и гривна. В гривне вы будете иметь самые высокие проценты. Процент от сбережения в долларах и евро меньше, но через них вы защищаете себя от девальвации гривны. Тогда и в условиях девальвации, и в условиях ревальвации вы будете максимально защищены, потому что у вас разные корзины сбережений.

Если есть другие финансовые возможности, то сейчас самое время покупать недвижимость и земельные участки, потому что они сейчас в Украине по минимальным ценам – ниже уже не будет. Со временем, когда закончится война, стоимость этих активов в Украине будет расти. Поэтому вы не прогадаете.

Как долго будет продолжаться турбулентность на мировых рынках, когда они начнут успокаиваться?

Турбулентность продлится максимум до конца этой недели. А со следующей – начнется возвращение к производственно-рыночной реальной экономике.

Могут ли сейчас, до выборов в США, просто потушить этот "пожар", но потом он начнется с новой силой? Возможен ли кризис после нового года?

Никакого нового кризиса не будет ни после выборов в США, ни после нового года, потому что синусоида развития экономики не движется с такой скоростью. Цикл длится около 12 лет.

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине экономика Фондовый рынок Андрей Новак экономический кризис биткоин мировой кризис финансовый кризис деньги
Реклама

Главное за день

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:26 Синоптик
Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

13:00 Интервью
У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

12:07 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 10569

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 9330

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 4297

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа 3256

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Последние новости

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправдана

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

Реклама
12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

Реклама
10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

10:07

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

09:14

Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

09:00

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвВидео

08:40

Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

08:14

Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

08:11

Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

08:10

Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

08:10

Как непонятные события в Курской области запутали россиянмнение

07:10

Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

07:05

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

06:10

Немного интересной математики на "курской волне"мнение

05:46

Гороскоп на завтра 9 августа: Львам - подстава на работе, Скорпионам - повезет во всем

05:07

Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы ЗалужногоВидео

04:30

Перемирие не поможет: закончить войну "раз и навсегда" невозможно - политологВидео

03:30

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воеватьВидео

03:00

"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

02:46

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ

Реклама
02:45

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

02:29

Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

02:12

Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФВидео

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять