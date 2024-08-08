Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

Обвал фондовых рынков не станет началом мирового финансового кризиса и Украину не заденет, убежден экономист Андрей Новак.

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Экономист Андрей Новак рассказал, как обвал мировых фондовых рынков заденет Украину / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Обвал мировых фондовых рынков, который 5 августа начался в Японии, а затем продолжился в США и Европе, стал крупнейшим за последние 37 лет. В результате него десятки крупных мировых компаний потеряли сотни миллиардов долларов. "Черный понедельник", "адский шторм", "черные лебеди из Японии", "финансовый апокалипсис" – как только не назвали это глобальный обвал рынков.

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак в интервью Главреду объяснил, какими на самом деле будут последствия обвала мировых фондовых рынков, можно ли считать это началом нового мирового финансового кризиса, по ком в первую очередь ударят эти события, заденет ли обвал фондовых рынков Украину, а также как украинцам обезопасить свои сбережения в период турбулентности, как и во что лучше вкладывать деньги.

Что сейчас происходит, и можем ли мы уже говорить о том, что в мире начался новый финансовый кризис?

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Обвал фондового рынка в Японии, США и Европе сторонники теории заговора назвали едва ли не "финансовым апокалипсисом". Но на самом деле все проще.

Экономика живет по циклам, которые графически лучше всего иллюстрирует синусоида. Так было, есть и будет – движение экономики по синусоиде. Это касается и национальных экономик, и глобальной экономики. Амплитуда этих колебаний у каждой страны разная, в соответствии с уровнем развития экономики. А общая синусоида глобальной экономики проходит одни и те же циклы каждые 8-12 лет.

До сих пор мир находился на вершине синусоиды, а в понедельник, 5 августа, лопнули надутые "пузыри" искусственных финансовых активов – и остались реальные производственно-рыночные активы каждой компании. То есть производственно-рыночные активы пришли к своим реальным показателям. Лопнули лишь те финансовые активы, которые были искусственно надуты в результате спекуляций и различных игр.

Таким образом, ничего страшного и экстраординарного сейчас не происходит – только лопается искусственное, возвращаемся к реальному.

Хочу заметить, что наибольшее падение (на 17%) сейчас получила та компания, вокруг продукта которой больше всего был раздут ажиотаж, – компания, которая занимается искусственным интеллектом. Так что мир сейчас спускается вниз по синусоиде к реалиям, к земному – к тем товарам и услугам, которые можно потрогать и которыми можно пользоваться. А все раздутые черным, белым и серым пиаром продукты, как искусственный интеллект, приходят к тому, чем они на самом деле являются. А, по сути, ИИ сегодня – это такая объединенная огромная мировая энциклопедия, не более. Ничего нового ИИ создать не может – может лишь выдать вам информацию по вашему запросу, пользуясь энциклопедиями каждой страны, которые объединены в одну. Переоценка искусственного интеллекта, переоценка искусственно приобретенных финансовых активов сейчас и произошла. И мир возвращается к реальным производственно-рыночным активам большинства компаний мира. Ничего страшного не происходит, можно спокойно ходить по земле и не бояться, что с неба что-либо упадет, кроме российских ракет.

Но этот обвал самый большой за последние почти 40 лет...

В этом ничего удивительного нет, ведь при сегодняшнем развитии информационных технологий, интернета и соцсетей любая информация, в том числе и фейковая, распространяется чрезвычайно быстро. Это часто и искажает представление о самом процессе, и делает амплитуду происходящих процессов больше.

Это событие окрестили "черным лебедем". Почему этот "лебедь" прилетел именно из Японии, несмотря на все прогнозы о том, что, если турбулентность и начнется, то в Китае?

Синусоида начала свое движение вниз 5 августа от наиболее перегретой экономики на данный момент времени, а таковой сегодня является японская экономика, а не китайская.

Рост китайской экономики начал замедляться, и этот процесс начался еще 5-6 лет назад. Китай плавно и постепенно сбавляет темпы своего роста.

Японская экономика сегодня является третьей экономикой мира после американской и китайской, несмотря на небольшой размер этой страны и достаточно ограниченные природные ресурсы. Экономика Японии была перегрета огромным количеством производства и экспорта высокотехнологичных товаров. Как только на рынке высокотехнологичных товаров появляются какие-то другие серьезные игроки, как, например, на рынке электромобилей Tesla, на рынке мобильных телефонов Samsung и Apple, производственные мощности японских компаний остаются большими, но реализуют они меньше своей продукции, то есть не те объемы, на которые рассчитаны производственные мощности.

Таким образом, японская оказалась наиболее перегретой экономикой, и именно от неё начался этот обвал. Так же в 2008 году он начался с Соединенных Штатов Америки, которые на тот момент были наиболее перегретой экономикой из-за многолетней ипотечной чрезвычайно дешевой программы.

Какова роль цифровых валют в этой истории, и что с ними будет дальше? Ведь 5 августа так же существенно просели и цифровые валюты.

Когда происходит такой достаточно масштабный обвал на фондовых рынках, он психологически влечет за собой обвал и других смежных, в том числе валютных, рынков, в том числе и рынки криптовалют. Это психологический фактор.

Единственное правильное решение в таких условиях – приостановить торги, чтобы не позволять панике распространяться. Поскольку рынки криптовалют закрыть нельзя, потому что это не биржа, не физическое место, панические настроения там продлились.

В общем, следует понимать, что криптовалюты, начиная с биткоина и заканчивая всеми остальными, – это большой глобальный элемент, это валюты, не подкрепленные экономикой ни одной страны мира, в отличие от классических валют. Так что это просто финансовые спекуляции, на которых играют те, кто умеет.

По вашему прогнозу, обесценивание криптовалют будет продолжаться, или ситуация выровняется?

Все зависит от активности на рынке. Если сейчас, когда произошел обвал биткоина, люди бросятся его покупать, пока дешевле, будет новая волна покупки, этот рынок восстановится, и криптовалюты снова пойдут вверх.

Если люди поймут, что это большие финансовые спекуляции, и есть риск нового обвала через некоторое время, будет медленное вкладывание и снижение цен на криптовалюты.

Какими будут последствия обвала фондовых рынков для США? Ведь американский фондовый рынок тоже обвалился. Насколько последствия будут серьёзными и долговременными? А, соответственно, может ли это сказаться на способности Штатов поддерживать Украину, если турбулентность затянется?

Речь идет о частном секторе экономики, акциях крупных частных компаний. Многие из них – американские, многие – транснациональные. Но, тем не менее, все это именно частные компании. Поэтому нет прямой зависимости между государственной правительственной политикой и состоянием дел этих компаний.

Поэтому прямой связи здесь нет, и для Украины не будет последствий.

Это может влиять на внутреннюю экономическую политику США. В 2008-2009 годах после обвала правительство США решило поддержать некоторые ключевые американские компании, чтобы они не обанкротились. Например, тогда правительство США серьезно поддержало General Motors, спасая тем самым от банкротства и от покупки этой компании другой европейской или японской.

Американское правительство прибегнет к подобным мерам и сейчас. Если посчитает нужным, возможно, оно будет поддерживать ключевые американские компании, которые важны для экономики Штатов и сохранения влияния на мировую экономику.

Каким образом эти процессы затронут экономики Китая и России?

На Россию негативно повлияет не обвал фондовых рынков, а санкции, введенные за ее поведение. В частности, сейчас РФ активно поддерживает Иран в его агрессивной политике в отношении Израиля. И для Соединенных Штатов Америки, и для Европы это будет очередным подтверждением того, что они имеют дело с государством-террористом.

Поэтому отношение к России в мире определяется ее агрессией против Украины и ее поддержкой Ирана.

А обвал фондовых рынков Россию точно не заденет, потому что ее, точнее российские компании, из-за санкций фактически выбросили из мировой фондовой торговли, российские государственные активы уже арестованы, и она не может ими управлять. Поэтому Россия еще раньше была исключена из рынка мирового капитала. Поэтому от фондового обвала влияние на нее будет минимальное, если вообще будет.

Могут ли рядовые украинцы или отдельные группы населения почувствовать прямо или косвенно последствия обвала на мировых фондовых рынках?

Обвал мирового фондового рынка украинцы никак не почувствуют. Во-первых, потому что там не присутствуют украинские компании. Во-вторых, внутреннего фондового рынка в Украине практически нет. Поэтому прямого влияния эти процессы ни на Украину, ни на украинцев не будут иметь. Сейчас очень мало прямых иностранных инвестиций в Украине, еще меньше украинских инвестиций по миру. Мы еще очень далеко от этого уровня мирового фондового рынка, поэтому он фактически не имеет влияния на нас.

Как в условиях турбулентности украинцам быть со своими сбережениями, во что лучше и безопаснее вкладывать?

В криптовалюты можно вкладываться только тем, кто умеет играть на этом рынке, а тому, кто не умеет, лучше даже не начинать.

А так, независимо от того, есть ли кризис, мои рекомендации по сбережениям следующие. Прежде всего не держите их "под матрасом", потому что деньги обесцениваются из-за инфляции. Лучше держать сбережения в банковской системе. Их нужно делить на три равные части: доллары, евро (или другая "твердая" валюта) и гривна. В гривне вы будете иметь самые высокие проценты. Процент от сбережения в долларах и евро меньше, но через них вы защищаете себя от девальвации гривны. Тогда и в условиях девальвации, и в условиях ревальвации вы будете максимально защищены, потому что у вас разные корзины сбережений.

Если есть другие финансовые возможности, то сейчас самое время покупать недвижимость и земельные участки, потому что они сейчас в Украине по минимальным ценам – ниже уже не будет. Со временем, когда закончится война, стоимость этих активов в Украине будет расти. Поэтому вы не прогадаете.

Как долго будет продолжаться турбулентность на мировых рынках, когда они начнут успокаиваться?

Турбулентность продлится максимум до конца этой недели. А со следующей – начнется возвращение к производственно-рыночной реальной экономике.

Могут ли сейчас, до выборов в США, просто потушить этот "пожар", но потом он начнется с новой силой? Возможен ли кризис после нового года?

Никакого нового кризиса не будет ни после выборов в США, ни после нового года, потому что синусоида развития экономики не движется с такой скоростью. Цикл длится около 12 лет.

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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