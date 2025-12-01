В Украине изменят условия 'Национального кешбэка' - к чему готовиться украинцам

Министерство экономики рассматривает возможные изменения в программу "Национальный кешбэк" на следующий год, анализируя результаты ее работы, указал министр.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сейчас оценивает программу "Национальный кешбэк", чтобы определить возможные изменения ее условий на следующий год. Об этом во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" в Киеве сообщил министр Алексей Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году", - сказал он. видео дня

Отмечается, что в конце ноября правительство существенно сузило перечень товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства с карточек, полученных в рамках программы. Теперь эти деньги (а также средства "Зимней еПоддержки") можно использовать только для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и книг, почтовых сервисов или направлять на благотворительность.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, в Украине начинается вторая волна выплат, о чем информирует Министерство социальной политики, семьи и единства. Ее получит 2,5 миллиона граждан, которые подали заявку через "Дію" 16 ноября, включая поддержку на детей. Общий объем второй волны составляет более 3 миллиардов гривен.

Во время первой волны помощь была начислена 1,8 млн получателей через Укрпочту и 1,7 млн пользователям "Дії", которые подали заявку 15 ноября. Украинцы уже использовали более 473 млн грн - в основном на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и на благотворительность.

Общее количество поданных заявок превысило 14 миллионов: 11,4 млн в "Дії" (из которых 2,9 млн - на детей) и почти 700 тысяч через Укрпочту. В это количество также входят 1,8 млн пенсионеров и получателей соцвыплат, которые получают помощь автоматически. Одним из требований программы является пребывание заявителя на территории Украины.

Заявку на получение помощи можно оформить через приложение "Дія" или в 26 тысячах отделений Укрпочты. Прием заявлений продолжается до 24 декабря 2025 года.

Средства разрешается направить на оплату коммуналки, приобретение украинских лекарств и книг, почтовые услуги или благотворительность. В ближайшее время планируется расширить возможность расходов и на продукты питания.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в соцсетях распространили утверждение, что правительство якобы прекращает программу "Национальный кешбэк" из-за недостатка средств. В Министерстве экономики заявили, что эта информация не соответствует действительности.

С 22 ноября обновлен перечень товаров и услуг, на которые разрешено направлять средства кешбэка. Корректировки связаны с необходимостью согласовать работу программы с инициативой "Зимняя поддержка", предусматривающей выплату 1000 гривен каждому гражданину.

11 ноября украинцы начали получать начисления за август, и на этот раз сумма выплат стала самой большой за все время существования программы.

