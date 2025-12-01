Укр
В Украине изменят условия "Национального кешбэка" - к чему готовиться украинцам

Юрий Берендий
1 декабря 2025, 17:48
69
Министерство экономики рассматривает возможные изменения в программу "Национальный кешбэк" на следующий год, анализируя результаты ее работы, указал министр.
В Украине изменят условия 'Национального кешбэка' - к чему готовиться украинцам
В Украине изменят условия "Национального кешбэка" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В Украине продолжается оценка программы "Национальный кешбэк"
  • Условия программы в 2026 году будут изменены

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сейчас оценивает программу "Национальный кешбэк", чтобы определить возможные изменения ее условий на следующий год. Об этом во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" в Киеве сообщил министр Алексей Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году", - сказал он.

видео дня

Отмечается, что в конце ноября правительство существенно сузило перечень товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства с карточек, полученных в рамках программы. Теперь эти деньги (а также средства "Зимней еПоддержки") можно использовать только для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и книг, почтовых сервисов или направлять на благотворительность.

Кто может получить 1000 гривен "зимней помощи"

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, в Украине начинается вторая волна выплат, о чем информирует Министерство социальной политики, семьи и единства. Ее получит 2,5 миллиона граждан, которые подали заявку через "Дію" 16 ноября, включая поддержку на детей. Общий объем второй волны составляет более 3 миллиардов гривен.

Во время первой волны помощь была начислена 1,8 млн получателей через Укрпочту и 1,7 млн пользователям "Дії", которые подали заявку 15 ноября. Украинцы уже использовали более 473 млн грн - в основном на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и на благотворительность.

Общее количество поданных заявок превысило 14 миллионов: 11,4 млн в "Дії" (из которых 2,9 млн - на детей) и почти 700 тысяч через Укрпочту. В это количество также входят 1,8 млн пенсионеров и получателей соцвыплат, которые получают помощь автоматически. Одним из требований программы является пребывание заявителя на территории Украины.

Как подать заявку на получение тысячи гривен помощи

Заявку на получение помощи можно оформить через приложение "Дія" или в 26 тысячах отделений Укрпочты. Прием заявлений продолжается до 24 декабря 2025 года.

На что можно потратить 1000 гривен национального кешбэка

Средства разрешается направить на оплату коммуналки, приобретение украинских лекарств и книг, почтовые услуги или благотворительность. В ближайшее время планируется расширить возможность расходов и на продукты питания.

Национальный кешбэк - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в соцсетях распространили утверждение, что правительство якобы прекращает программу "Национальный кешбэк" из-за недостатка средств. В Министерстве экономики заявили, что эта информация не соответствует действительности.

С 22 ноября обновлен перечень товаров и услуг, на которые разрешено направлять средства кешбэка. Корректировки связаны с необходимостью согласовать работу программы с инициативой "Зимняя поддержка", предусматривающей выплату 1000 гривен каждому гражданину.

11 ноября украинцы начали получать начисления за август, и на этот раз сумма выплат стала самой большой за все время существования программы.

