Вы сможете быстро и эффективно очистить ручки газовой плиты от застарелого жира.

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Чем отмыть ручки газовой плиты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ручки газовой плиты часто подвергаются воздействию жира и грязи, что может затруднить их использование и создать неприятные ощущения при касании. Мы расскажем вам, как очистить ручки газовой плиты от застарелого жира быстро и с минимальными усилиями.

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты?

Чтобы справиться с жиром на ручках газовой плиты за 2 минуты, выполните следующие шаги:

Подготовьте необходимые материалы:

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Горячая вода.

Жидкость для мытья посуды.

Салфетка или губка.

Сода и уксус.

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира - пошаговая инструкция

Смешайте горячую воду и жидкость для мытья посуды в ведре. Намочите салфетку или губку в полученном растворе. Наложите влажную салфетку или губку на ручки плиты. Подождите 1-2 минуты, чтобы раствор смягчил жир. Аккуратно протрите ручки газовой плиты салфеткой или губкой. Если жир остался, повторите процедуру.

Дополнительный шаг (по желанию):

Сода и уксус могут помочь при более застарелых загрязнениях. Смешайте соду с небольшим количеством уксуса, чтобы получить пасту. Нанесите пасту на ручки и оставьте на несколько минут, затем протрите губкой.

Таким образом, вы сможете быстро и эффективно очистить ручки газовой плиты от застарелого жира, сделав их чистыми и пригодными к использованию.

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