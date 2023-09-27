Ручки газовой плиты часто подвергаются воздействию жира и грязи, что может затруднить их использование и создать неприятные ощущения при касании. Мы расскажем вам, как очистить ручки газовой плиты от застарелого жира быстро и с минимальными усилиями.
Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты?
Чтобы справиться с жиром на ручках газовой плиты за 2 минуты, выполните следующие шаги:
Подготовьте необходимые материалы:
- Горячая вода.
- Жидкость для мытья посуды.
- Салфетка или губка.
- Сода и уксус.
Как очистить ручки у плиты от застарелого жира - пошаговая инструкция
- Смешайте горячую воду и жидкость для мытья посуды в ведре.
- Намочите салфетку или губку в полученном растворе.
- Наложите влажную салфетку или губку на ручки плиты.
- Подождите 1-2 минуты, чтобы раствор смягчил жир.
- Аккуратно протрите ручки газовой плиты салфеткой или губкой.
- Если жир остался, повторите процедуру.
Дополнительный шаг (по желанию):
Сода и уксус могут помочь при более застарелых загрязнениях. Смешайте соду с небольшим количеством уксуса, чтобы получить пасту. Нанесите пасту на ручки и оставьте на несколько минут, затем протрите губкой.
Таким образом, вы сможете быстро и эффективно очистить ручки газовой плиты от застарелого жира, сделав их чистыми и пригодными к использованию.
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