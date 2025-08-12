"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопарком

Венгерского премьера уличили в большой лжи.

Что сообщил Хадхази:

У Орбана есть тайный роскошный особняк

То, что Орбан называет родительской фермой, выглядит как резиденция

Документы подтверждают, что Орбан врет о своем особняке

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эпицентре нового скандала. На этот раз у политика обнаружили тайный особняк в Хатванпусте, который официально называют фермой его отца, хотя на самом деле он больше похож на бывшую резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Разоблачил Орбана независимый депутат Акош Хадхази, который обнародовал в Facebook фотографии недостроенного комплекса, который, по его словам, принадлежит семье премьера.

На территории есть роскошный пальмовый сад, несколько фонтанов, библиотека, подземный гараж, пруд и даже частный зоопарк с экзотическими животными, такими как зебры, антилопы и буйволы.

Кроме этого на территории выложен тротуар с подогревом, чтобы зимой не приходилось убирать снег, а все здания соединены подземным коридором.

Хадхази получил фото с так называемой "фермы" отца Орбана благодаря сотруднику, который быстро уволился из-за того, что ему стало противно там работать.

Также у депутата есть документы, которые указывают, что особняк Орбана никак не может быть фермой, ведь энергетический сертификат запросили именно для жилого дома.

Скандалы вокруг Виктора Орбана - последние новости

Напомним, Главред писал, что в последнее время больше всего скандальных заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбанасвязаны с Украиной. Недавно он снова заявил, что выступает против вступления Украины в Европейский Союз. На этот раз он причиной назвал то, что ЕС не нужно, чтобы с Украиной интегрировалась и война.

Ранее пропутинский Орбан начал цинично делать вид, будто бы он не знает, где расположена Украина. При этом он до сих пор надеется на заключение с РФ долгосрочного соглашения.

Накануне глава правительства Венгрии заявил о своем "уважении" к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но после этого обвинил его в "ошибках" в ситуации с российско-украинской войной.

О персоне: Акош Хадхази Акош Хадхази - независимый депутат Венгрии с сильными антикоррупционными позициями, известный своими протестами, журналистскими расследованиями и стремлением к защите демократических прав.

