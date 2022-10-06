Успел повоевать лишь три дня: подполковник-оккупант ВС РФ поедет домой из Украины в пакете

Александр Фомичев успел повоевать лишь три дня / Фото УНИАН, t.me/a_shtirlitz

В Украине нашел свою смерть еще один российский военный, которому не сиделось на пенсии. Подполковник-оккупант ВС РФ Александр Фомичев успел повоевать всего три дня и был "демилитализирован".

Имя очередного российского "груза-200" назвал украинский блогер и офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") и опубликовал его фото в своем Telegram-канале.

"59-летнему подполковнику Фомичеву Александру не сиделось спокойно на пенсии, и он поехал в Украину.Через три дня успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - написал Штефан.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 36-летний российский оккупант Тимофей Перцев из города Бабаево Вологодской области РФ. Чтобы попасть в Украину, он 20 часов провел в пути.

Напомним, ВСУ разгромили элитную бригаду ГРУ в Лимане. Как минимум девять человек погибли и один был тяжело ранен. Вероятно, это самая крупная единовременная потеря 3-й гвардейской бригады специального назначения, хотя потери она несла с самого начала войны.

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