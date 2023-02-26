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Маск влип в скандал: назвал Революцию Достоинства "переворотом"

26 февраля 2023, 09:23
Гендиректор Tesla углубился в недалекую историю и решил "блеснуть знаниями", рассуждая о событиях на Майдане.
Илон Маск
Илон Маск / Instagram Mask

Скандальный американский миллиардер Илон Маск сел в лужу, комментируя события в Украине.

На этот раз он углубился в недалекую историю и решил порассуждать о событиях на Майдане в Украине. Свои мысли генеральный директор Tesla и SpaceX изложил в Twitter.

При этом он прокомментировал слова американского профессора Джона Миршеймера, который, говоря о причинах начала агрессии РФ в 2014 году, подчеркнул: "Для Путина незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое он справедливо назвал "переворотом", стало последней каплей".

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В ответ на это Маск пафосно заявил о том, что Революция Достоинства в Украине якобы была "переворотом".

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал скандальный американский миллиардер.

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Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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