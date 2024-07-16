Невероятно воздушные пирожки, как из бабушкиной книги рецептов - быстрый рецепт

По этому рецепту пирожки получаются воздушными даже в неопытных хозяек.

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Пирожки на дрожжах рецепт / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/, скрин instagram.com/cook_with_me_at_home/

Предлагаем вам проверенный рецепт аппетитных пирожков, которые разлетаются на "ура". В эти пирожки можно добавить любую начинку, например, капусту, рис с мясом, яйца с зеленью или же картофель с луком.

Дрожжевые пирожки – отличный рецепт

Ингредиенты:

дрожжи – 25 г,

соль – 1/2 ч. л.,

сахар – 1/2 ст. л.,

вода – 1 ст.,

масло – 1 ст. л.,

мука – 2 ст.

Дрожжи раскрошите руками, добавьте соль и сахар, перемешайте и оставьте, чтобы ингредиенты растаяли.

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Влейте теплую воду, все перемешайте. Теперь добавьте масло и снова перемешайте.

Порционно всыпьте просеянную муку, интенсивно вымешивая тесто. По консистенции тесто должно быть, как густая сметана.

Накройте тесто полотенцем и дайте ему немножко постоять.

Руки смажьте растительным маслом и начинайте формировать пирожки. Обжарьте их на среднем огне в растительном масле до золотистой корочки со всех сторон.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить пирожки на дрожжах:

Кто такая cook_with_me_at_home? cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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