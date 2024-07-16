Невероятно воздушные пирожки, как из бабушкиной книги рецептов - быстрый рецепт

Предлагаем вам проверенный рецепт аппетитных пирожков, которые разлетаются на "ура". В эти пирожки можно добавить любую начинку, например, капусту, рис с мясом, яйца с зеленью или же картофель с луком.
Дрожжевые пирожки – отличный рецепт
Ингредиенты:
- дрожжи – 25 г,
- соль – 1/2 ч. л.,
- сахар – 1/2 ст. л.,
- вода – 1 ст.,
- масло – 1 ст. л.,
- мука – 2 ст.
Дрожжи раскрошите руками, добавьте соль и сахар, перемешайте и оставьте, чтобы ингредиенты растаяли.
Влейте теплую воду, все перемешайте. Теперь добавьте масло и снова перемешайте.
Порционно всыпьте просеянную муку, интенсивно вымешивая тесто. По консистенции тесто должно быть, как густая сметана.
Накройте тесто полотенцем и дайте ему немножко постоять.
Руки смажьте растительным маслом и начинайте формировать пирожки. Обжарьте их на среднем огне в растительном масле до золотистой корочки со всех сторон.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить пирожки на дрожжах:
Кто такая cook_with_me_at_home?
cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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