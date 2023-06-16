Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут все

Что может быть вкуснее быстрого перекуса. Сегодня предлагаем вам рецепт самых вкусных и быстрых пирожков на сковороде с капустой.
Такие ленивые пирожки моментально разлетаются с тарелок.
Пирожки пятиминутки - простой рецепт
Вам понадобится:
- Кефир - 2 стакана (350-400 мл)
- Мука - 350-400 гр
- Сода - 1 чайная ложка
- Соль - 0,5 чайной ложки
- Яйца - 2 шт
- Капуста - 400 гр
- Морковка - 1 шт
- Лук - 1 шт
Лук почистить и мелко порезать. Обжарить до золотистости.
Морковку почистить, натереть на терке и добавить к луку.
Далее добавить мелко порезанную капусту и тушить под крышкой 5 минут.
Овощи посолить, поперчить, перемешать и снова закрыть крышкой.
Готовить капусту на пирожки до готовности.
Пока капуста остывает, делаем быстрое тесто на пирожки.
Вылить теплый кефир в глубокую миску, добавить соду и перемешать.
Яйца разбить в отдельную тарелку, немного взбить вилкой и влить в кефир.
Просеять муку сразу в кефир и перемешать столовой ложкой тесто.
Сразу в тесто добавляем капусту, перемешиваем и жарим пирожки на сковороде.
Сковороду хорошо разогреть с маслом, выложить по 1 столовой ложке теста на пирожки.
Пирожки на сковороде моментально становятся пышными.
Обжариваем пирожки с капустой с двух сторон и подаем к столу.
Смотрите видео рецепт, как готовить мясные пирожки:
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