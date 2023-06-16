Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут все

Невозможно вкусный рецепт пирожков - их готовить настолько просто, что обожают все.

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Пирожки с капустой рецепт пятиминутка / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что может быть вкуснее быстрого перекуса. Сегодня предлагаем вам рецепт самых вкусных и быстрых пирожков на сковороде с капустой.

Такие ленивые пирожки моментально разлетаются с тарелок.

Пирожки пятиминутки - простой рецепт

Вам понадобится:

Кефир - 2 стакана (350-400 мл)

Мука - 350-400 гр

Сода - 1 чайная ложка

Соль - 0,5 чайной ложки

Яйца - 2 шт

Капуста - 400 гр

Морковка - 1 шт

Лук - 1 шт

Лук почистить и мелко порезать. Обжарить до золотистости.

Морковку почистить, натереть на терке и добавить к луку.

Далее добавить мелко порезанную капусту и тушить под крышкой 5 минут.

Овощи посолить, поперчить, перемешать и снова закрыть крышкой.

Готовить капусту на пирожки до готовности.

Пока капуста остывает, делаем быстрое тесто на пирожки.

Как готовить пирожки с капустой на сковороде рецепт / Фото скриншот instagram/foodblog_sabina

Вылить теплый кефир в глубокую миску, добавить соду и перемешать.

Яйца разбить в отдельную тарелку, немного взбить вилкой и влить в кефир.

Просеять муку сразу в кефир и перемешать столовой ложкой тесто.

Сразу в тесто добавляем капусту, перемешиваем и жарим пирожки на сковороде.

Сковороду хорошо разогреть с маслом, выложить по 1 столовой ложке теста на пирожки.

Пирожки на сковороде моментально становятся пышными.

Обжариваем пирожки с капустой с двух сторон и подаем к столу.

Смотрите видео рецепт, как готовить мясные пирожки:

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