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Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут все

Мария Тупик
16 июня 2023, 16:13 обновлено 16 июня, 16:27
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Невозможно вкусный рецепт пирожков - их готовить настолько просто, что обожают все.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Пирожки с капустой рецепт пятиминутка
Пирожки с капустой рецепт пятиминутка / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что может быть вкуснее быстрого перекуса. Сегодня предлагаем вам рецепт самых вкусных и быстрых пирожков на сковороде с капустой.

Такие ленивые пирожки моментально разлетаются с тарелок.

Пирожки пятиминутки - простой рецепт

Вам понадобится:

  • Кефир - 2 стакана (350-400 мл)
  • Мука - 350-400 гр
  • Сода - 1 чайная ложка
  • Соль - 0,5 чайной ложки
  • Яйца - 2 шт
  • Капуста - 400 гр
  • Морковка - 1 шт
  • Лук - 1 шт

Лук почистить и мелко порезать. Обжарить до золотистости.

Морковку почистить, натереть на терке и добавить к луку.

Далее добавить мелко порезанную капусту и тушить под крышкой 5 минут.

Овощи посолить, поперчить, перемешать и снова закрыть крышкой.

Готовить капусту на пирожки до готовности.

Пока капуста остывает, делаем быстрое тесто на пирожки.

Как готовить пирожки с капустой на сковороде рецепт
Как готовить пирожки с капустой на сковороде рецепт / Фото скриншот instagram/foodblog_sabina

Вылить теплый кефир в глубокую миску, добавить соду и перемешать.

Яйца разбить в отдельную тарелку, немного взбить вилкой и влить в кефир.

Просеять муку сразу в кефир и перемешать столовой ложкой тесто.

Сразу в тесто добавляем капусту, перемешиваем и жарим пирожки на сковороде.

Сковороду хорошо разогреть с маслом, выложить по 1 столовой ложке теста на пирожки.

Пирожки на сковороде моментально становятся пышными.

Обжариваем пирожки с капустой с двух сторон и подаем к столу.

Смотрите видео рецепт, как готовить мясные пирожки:

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