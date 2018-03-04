Триумф в Мексике. Цуренко выиграла турнир WTA, опубликовано видео

Теннисистка Леся Цуренко, которая является второй ракеткой Украины, защитила титул на турнире WTA в мексиканском Акапулько.

Финальный поединок против швейцарки Штефани Фегеле развивался изначально не по сценарию украинки, хоть ей и удалось первой сделать брейк, поведя 3:2. Соперница Леси тут же сделала обратный брейк и взяла свою подачу. В 12-м гейме Цуренко допустила четыре двойных ошибки, подарив швейцарке победу в первом сете.

Во второй партии Фегеле была в нескольких шагах от победы, поведя 4:2, но украинка нашла в себе силы перевести сет на тай-брейк. Причем, при счете 5:4 Леся не смогла подать на сет.

Решающий сет уже прошел под диктовку Цуренко, которая сумела дважды выиграть подачу соперницы.

Победа на турнире позволит украинке вернуться в ТОП-40. Это четвертый трофей для Цуренко на турнирах WTA.

WTA Акапулько. Финал

Леся Цуренко - Штефани Фегеле - 5:7, 7:6(2), 6:2.

Напомним, в 2017 году Цуренко в финале турнира в Акапулько в двух сетах победила француженку Кристину Младенович.