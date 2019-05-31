Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос

Леся Цуренко феерит на Ролан Гаррос / Reuters

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко выиграла поединок второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче против Александры Крунич из Сербии украинка выиграла в трех сетах.

Напомним, на Ролан Гаррос третий сет играется без тай-брейка, до разницы в два гейма.

В следующем раунде Ролан Гаррос Цуренко сразится с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Ролан Гаррос. Второй круг:

Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9.