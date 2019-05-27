Ястремская вылетела с Ролан Гаррос

32-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская уступила испанской теннисистке Карле Суарес-Наварро в первом круге Ролан Гаррос.

Ястремская проиграла в трех сетах – 6:2, 6:7, 0:6.

Отметим, что во втором сете Ястремская всухую уступила на тай-брейке со счетом 7:0, а в третьем сете украинка смогла взять всего 8 розыгрышей.

Для теннисисток это был третий поединок: на старте сезона Даяна обыграла испанку во втором круге Australian Open, но в этом месяце уступила ей на старте грунтового турнира в Риме.

Напомним, что недавно Даяна Ястремская выиграла престижный турнир в Риме.