Украинка Ястремская выиграла престижный турнир WTA в Страсбурге

Даяна Ястремская выиграла турнир турнира WTA International / wtatennis.com

В субботу, 25 мая, в Страсбурге 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижного теннисного турнира WTA International.

В финале украинка справилась с 24-ой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией.

Отметим, что поединок выдался очень напряженным и длился 3 часа.

Ястремская начала неудачно, проиграв две первые подачи. Но затем ей удалось сравнять счет, а следом и выйти вперед, доведя сет до победного конца.

При этом победительница турнира определялась в тай-брейке, где Ястремская нервно начала, но сумела выиграть 7:3.

Каролин Гарсия (Франция) – Даяна Ястремская (Украина) 4:6, 7:5, 6:7.

Призовой фонд грунтового турнира составил 250 тысяч долларов.

Напомним, ранее Ястремская выиграла престижный турнир WTA в Таиланде.