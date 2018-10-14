Украинка Ястремская впервые победила в турнире WTA, опубликовано видео

Даяна Ястремская впервые стала победительницей турнира WTA / Скриншот видео с youtube.com

В Гонконге в финале теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open (турнир Женской теннисной ассоциации — WTA) 18-летняя украинка Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян.

Наша соотечественница одержала победу над соперницей со счетом 6:2, 6:1, говорится на сайте соревнований.

Украинка завоевали свой первый чемпионский титул в турнире WTA, пишет УНИАН.

По данным агентства, вротивостояние продолжалось чуть более часа, и за это время Ястремская позволила китайской спортсменке выиграть только три гейма. В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен триумф Ястремской.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист, 21-я ракетка мира Новак Джокович стал победителем Уимблдона-2018 в мужском одиночном разряде, обыграв в финале спортсмена из ЮАР, восьмого номера мирового рейтинга — Кевина Андерсона.