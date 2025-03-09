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Что делать, если куры едят яйца: причины и 4 решения проблемы

Сергей Кущ
9 марта 2025, 19:41
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Следуя этим рекомендациям, можно предотвратить проблему и сохранить продуктивность кур.
Куры клюют яйца - что делать
Куры клюют яйца - что делать / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Что нужно давать курам, чтобы они не ели яйца
  • Что делать, если куры едят яйца

Куры достаточно требовательны к пище и условиям содержания. Иногда они начинают клевать собственные яйца, что становится серьезной проблемой для птицеводов.

Главред узнал основные причины и способы борьбы с этим нежелательным явлением.

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Куры клюют яйца: причины

Недостаток кальция. Если в рационе кур не хватает кальция, они начинают искать его в доступных источниках, включая собственные яйца. Чтобы избежать этого, рекомендуется добавлять в корм мел, измельченную яичную скорлупу или ракушечник, пишут Факты.

Ограниченное пространство. Если куры находятся в тесном курятнике и не имеют возможности для выгула, они могут проявлять агрессивное поведение, включая расклёв яиц. Решением станет увеличение территории для прогулок.

Генетическая предрасположенность. Некоторые породы кур имеют склонность к поеданию яиц. В таких случаях можно прибегнуть к обрезанию клюва, чтобы снизить риск.

Недостаток белка. Дефицит белка может провоцировать кур на клевание яиц. В рацион следует включить мясокостную или рыбную муку, древесную золу, трикальцийфосфат и мясные бульоны.

Дефицит витамина D. Признаками нехватки витамина D у кур являются мягкость клюва и когтей, ухудшение осанки и снижение качества яиц. В таких случаях поможет введение в рацион рыбьего жира и использование ультрафиолетовых ламп в зимний период.

Что делать, если куры едят яйца?

Обеспечить сбалансированное питание – добавить кальций, белки и витамин D в рацион кур.

Использовать муляжи – гипсовые яйца или яйца с наполнением (перец, горчица) помогут отучить птиц от поедания настоящих.

Регулярно собирать яйца – чем быстрее яйца убираются из гнезда, тем меньше вероятность, что куры их расклюют.

Расширить выгул – больше свободного пространства снизит стресс у птиц.

Что нужно давать курам, чтобы они не ели яйца?

Чтобы куры не расклевывали яйца, их рацион должен включать:

  • Кальциевые добавки – мел, ракушечник, песок, мелкий гравий, измельчённая скорлупа.
  • Белковые корма – мясокостная и рыбная мука, древесная зола, трикальцийфосфат, мясные бульоны.
  • Витамин D – рыбий жир, ультрафиолетовые лампы.
  • Дополнительные корма – бобовые, жмыхи, шроты, молочные продукты (сыворотка, нежирный сыр), зелень, дрожжи.
  • Свежие овощи – картофель, морковь, свекла, капуста, кабачки.

Как отучить кур от поедания собственных яиц?

  1. Улучшение условий содержания (расширение пространства, увеличение выгула).
  2. Коррекцию рациона (увеличение доли кальция, белка и витамина D).
  3. Использование муляжей и специальных приспособлений в гнездах.
  4. Регулярный сбор яиц.

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Интересные факты о яйцах

Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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