Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

Читайте больше:
- О чем сериал "Агентство"
- Почему его стоит посмотреть всем любителям шпионских драм
- Где и когда смотреть сериал "Агентство"
Джордж Клуни - известный голливудский актер, которого высоко ценят за его работу в кадре. Однако звезда развивает в себе и продюсерские таланты, что, по мнению критиков, удается ему весьма успешно.
Его последним детищем является шпионский сериал "Агентство" (по мотивам французского сериала Le Bureau des Légendes - прим. редактора). Голливудскую новинку можно посмотреть с понедельника по четверг в 22:00 на телеканале 1+1 Украина.
О чем сериал "Агентство"
Спецагент ЦРУ, кодовое имя - Марсианин, в исполнении Майкла Фассбендера, завершает свою шестилетнюю работу под прикрытием. Он возвращается в Лондон с желанием жить свою обычную жизнь без приключений. Но ему не суждено осуществиться - в своей квартире Марсианин обнаруживает прослушивающие устройства. Попытка разобраться с этим запускает череду необратимых событий.
"Агентство" - это шпионский триллер, огромное внимание в котором уделяется психологизму персонажей и их взаимоотношений, а звездный актерский состав и неожиданные сюжетные твисты добавляют сериалу особого вкуса.
Почему нужно смотреть сериал "Агентство" от Джорджа Клуни
В редакции 1plus1 убеждены, что "Агентство" - то, что просто необходимо посмотреть ценителям качественного кино.
Чем примечательна премьера:
1. Звездный актерский состав. Кроме Джорджа Клуни над сериалом работал оскароносный Грант Хеслов ("Операция "Арго"), а на экране зрители также увидят Джеффри Райта и Ричарда Гира.
Также в "Агентстве" снялись украинские актеры Сергей Онопко и лауреат премии BAFTA Александр Рудинский. На экране они воплотили бойцов ССО, которым предстоит осуществить рискованную операцию - сюжет сериала разворачивается во время полномасштабной войны в Украине на линии столкновения с врагом.
2. Шпионский сюжет без приевшихся клише. Супер-гаджеты, взрывы, которые главный актер встречает с каменным лицом и прочие пафосные элементы в сюжете "Агентства" отсутствуют. Создатели сериала сделали акцент на тонкостях переговоров, на интеллектуальных поединках и психологических приемах, сложных моральных дилеммах и их разрешении, которые окунают зрителя в особую атмосферу.
3. Напряжение до последней минуты. "Агентство" - сериал не "для фона". Его сюжет излагается логично и последовательно, однако повороты и развязки приковывают взгляд так, что не хочется упускать ни единой детали. Поклонники жанра оценят продуманность истории, ее интеллектуальность и драматизм.
4. Глубокая тематика. Черное и белое в работе шпиона - понятия крайне абстрактные. Главным героям предстоит оценить собственные моральные ориентиры, а также высветлить общественные проблемы, политические настроения и цену собственного существования, ведь этика работы разведчика слишком далека от понимания "земных" людей.
5. "Некиношные" герои. Персонажи "Агентства" отличаются от привычных киношпионов. Они не безупречны, их внутренние сломы болят и выводят из равновесия, работа оставляет неизгладимый след, а борьба между долгом и сохранением себя не всегда заканчивается по справедливости.
6. Современная российско-украинская война на международном экране. События сериала происходят на фоне трагедии, которую сейчас проживает Украина. Поэтому сюжетные линии, которые разворачиваются на прифронтовых и временно оккупированных территориях нашей страны (эти сцены снимали в Эстонии - прим. редактора), лишены кинематографичной безупречности - иностранные режиссеры подают в "Агентстве" видение современных реалий украинцев, их драмы и стремления.
Не пропустите премьеру шпионского сериала "Агентство" на телеканале 1+1 Украина с понедельника по четверг в 22:00.
Читайте также:
- Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров
- Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа
- Лучшее кино с привкусом осени: 10 фильмов с особым настроением
О персоне: Джордж Клуни
Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред