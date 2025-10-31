Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из Ривии

Вы узнаете:
- Когда вышел 4 сезон "Ведьмака" на Netflix
- Сюжет 4 сезона "Ведьмака"
- Почему Генри Кавилл покинул сериал и кто его заменил
Популярный фэнтезийный сериал "Ведьмак" 4 сезон вышел на Netflix 31 октября - восемь серий уже доступны к просмотру с украинской озвучкой. Этот сезон стал переломным для франшизы: главного героя Геральта из Ривии теперь играет Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла.
Главред расскажет, о чем будет 4 сезон "Ведьмака" и как отреагировали фанаты на замену Генри Кавилла.
"Ведьмак" 4 сезон - сюжет
События разворачиваются после разрушительной войны на континенте. Геральт, Йеннефер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) оказались разделенными, каждый пытается выжить и найти собственный путь. Согласно синопсису Netflix, только приняв новые вызовы и объединившись с теми, кого встретят на своем пути, герои смогут снова воссоединиться.
Этот сезон обещает быть темнее и глубже - он исследует внутренние конфликты героев, вопросы доверия и потерь.
Почему Генри Кавилл ушел из "Ведьмака"
Уход Генри Кавилла из сериала стал настоящим шоком для фанатов. Актер, который считался идеальным воплощением Геральта, объявил о своем уходе в октябре 2022 года, заявив, что "передает факел" Лиаму Хемсворту.
Официальная причина не была раскрыта, но, по информации BBC, у Кавилла могли возникнуть творческие разногласия с командой сериала. Он неоднократно подчеркивал, что стремится быть максимально верным книжному первоисточнику Анджея Сапковского, тогда как шоурунеры часто отходили от оригинального сюжета.
После "Ведьмака" Кавилл присоединился к проекту Warhammer 40,000 от Amazon, где выступит как актер и продюсер - по его словам, это "роль мечты".
Как фанаты и критики отреагировали на замену Геральта
Смена главного актера вызвала волну обсуждений в сети. Часть фанатов даже угрожала бойкотировать сериал без Кавилла, считая его "душой" проекта.
Однако критики призвали зрителей дать шанс Лиаму Хемсворту. Рецензент Metro UK Сабрина Барр отметила, что новый Геральт "сначала выглядит необычно", но Хемсворт "делает хорошую работу и смело берет на себя наследие".
Издание Variety назвало сезон "обновлением", в то время как The Guardian высказалось более резко, написав, что Хемсворт "харизматичен примерно как столбик в парике". Несмотря на это, большинство обозревателей признают: Netflix сделал сложный, но правильный выбор, продолжив историю вместо ее отмены.
Новый сезон "Ведьмака" - будет ли продолжение сериала
Netflix подтвердил, что съемки 5 сезона "Ведьмака" уже начались - он станет финальным.
"Ведьмак" 4 сезон - смотреть трейлер:
Что такое Netflix
Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.
Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валле, Калифорния, сообщает Википедия.
В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.
Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.
По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков
