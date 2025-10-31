Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из Ривии

Кристина Трохимчук
31 октября 2025, 12:45
22
Netflix выпустил продолжение сериала "Ведьмак".
Генри Кавилл и Лиам Хемсворт
Генри Кавилл и Лиам Хемсворт в роли Ведьмака / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Когда вышел 4 сезон "Ведьмака" на Netflix
  • Сюжет 4 сезона "Ведьмака"
  • Почему Генри Кавилл покинул сериал и кто его заменил

Популярный фэнтезийный сериал "Ведьмак" 4 сезон вышел на Netflix 31 октября - восемь серий уже доступны к просмотру с украинской озвучкой. Этот сезон стал переломным для франшизы: главного героя Геральта из Ривии теперь играет Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла.

Главред расскажет, о чем будет 4 сезон "Ведьмака" и как отреагировали фанаты на замену Генри Кавилла.

видео дня

"Ведьмак" 4 сезон - сюжет

События разворачиваются после разрушительной войны на континенте. Геральт, Йеннефер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) оказались разделенными, каждый пытается выжить и найти собственный путь. Согласно синопсису Netflix, только приняв новые вызовы и объединившись с теми, кого встретят на своем пути, герои смогут снова воссоединиться.

Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии / фото: imdb.com

Этот сезон обещает быть темнее и глубже - он исследует внутренние конфликты героев, вопросы доверия и потерь.

Почему Генри Кавилл ушел из "Ведьмака"

Уход Генри Кавилла из сериала стал настоящим шоком для фанатов. Актер, который считался идеальным воплощением Геральта, объявил о своем уходе в октябре 2022 года, заявив, что "передает факел" Лиаму Хемсворту.

Генри Кавилл
Генри Кавилл играл Ведьмака в первых трех сезонах сериала / фото: imdb.com

Официальная причина не была раскрыта, но, по информации BBC, у Кавилла могли возникнуть творческие разногласия с командой сериала. Он неоднократно подчеркивал, что стремится быть максимально верным книжному первоисточнику Анджея Сапковского, тогда как шоурунеры часто отходили от оригинального сюжета.

После "Ведьмака" Кавилл присоединился к проекту Warhammer 40,000 от Amazon, где выступит как актер и продюсер - по его словам, это "роль мечты".

Как фанаты и критики отреагировали на замену Геральта

Смена главного актера вызвала волну обсуждений в сети. Часть фанатов даже угрожала бойкотировать сериал без Кавилла, считая его "душой" проекта.

Лиам Хемсворт
Лиама Хемсворта раскритиковали фанаты / фото: imdb.com

Однако критики призвали зрителей дать шанс Лиаму Хемсворту. Рецензент Metro UK Сабрина Барр отметила, что новый Геральт "сначала выглядит необычно", но Хемсворт "делает хорошую работу и смело берет на себя наследие".

Издание Variety назвало сезон "обновлением", в то время как The Guardian высказалось более резко, написав, что Хемсворт "харизматичен примерно как столбик в парике". Несмотря на это, большинство обозревателей признают: Netflix сделал сложный, но правильный выбор, продолжив историю вместо ее отмены.

Новый сезон "Ведьмака" - будет ли продолжение сериала

Netflix подтвердил, что съемки 5 сезона "Ведьмака" уже начались - он станет финальным.

"Ведьмак" 4 сезон - смотреть трейлер:

Вас может заинтересовать:

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валле, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы Netflix Ведьмак новости шоу бизнеса Netflix
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:14Мир
Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:06Война
Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Последние новости

13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

13:15

Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресеньеВидео

13:14

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:06

Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из РивииВидео

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

Реклама
11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

11:44

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

11:31

Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

11:16

Не Китай: названа страна, которая отказом от нефти нанесет серьезный удар по РФ

10:50

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

10:45

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

10:42

Одно платье на двоих: предательницы Елка и Лолита опозорились на красной дорожке

10:41

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:35

Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастикиВидео

10:14

Оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике - Атэш

Реклама
10:09

Ноябрь дебютирует неожиданным теплом: где в Украине потеплеет до +17

09:52

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

09:39

Украинцам начислят до 14 тысяч гривен пенсии: кто получит повышенные выплаты

09:12

РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины: МАГАТЭ бьет тревогу

08:49

"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

08:41

Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

08:27

Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

08:10

Дома на Рублевке начали обзаводиться собственной ПВО: почему нужны атаки Украины на Москвумнение

07:48

ВСУ продвинулись под Сумами, Россия теряет более десятка солдат ежедневно - ISW

07:06

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

06:11

Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорогВидео

06:10

Зачем Россия ведет преступную войнумнение

06:00

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

Реклама
01:30

18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

01:05

Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в ТорскомВидео

00:49

Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

00:30

Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

30 октября, четверг
23:56

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистковВидео

23:32

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять