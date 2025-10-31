Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из Ривии

Netflix выпустил продолжение сериала "Ведьмак".

https://glavred.info/movies/vyshel-4-sezon-vedmaka-kuda-ischez-genri-kavill-i-kak-vyglyadit-novyy-geralt-iz-rivii-10711145.html Ссылка скопирована

Генри Кавилл и Лиам Хемсворт в роли Ведьмака / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Когда вышел 4 сезон "Ведьмака" на Netflix

Сюжет 4 сезона "Ведьмака"

Почему Генри Кавилл покинул сериал и кто его заменил

Популярный фэнтезийный сериал "Ведьмак" 4 сезон вышел на Netflix 31 октября - восемь серий уже доступны к просмотру с украинской озвучкой. Этот сезон стал переломным для франшизы: главного героя Геральта из Ривии теперь играет Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла.

Главред расскажет, о чем будет 4 сезон "Ведьмака" и как отреагировали фанаты на замену Генри Кавилла.

видео дня

"Ведьмак" 4 сезон - сюжет

События разворачиваются после разрушительной войны на континенте. Геральт, Йеннефер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) оказались разделенными, каждый пытается выжить и найти собственный путь. Согласно синопсису Netflix, только приняв новые вызовы и объединившись с теми, кого встретят на своем пути, герои смогут снова воссоединиться.

Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии / фото: imdb.com

Этот сезон обещает быть темнее и глубже - он исследует внутренние конфликты героев, вопросы доверия и потерь.

Почему Генри Кавилл ушел из "Ведьмака"

Уход Генри Кавилла из сериала стал настоящим шоком для фанатов. Актер, который считался идеальным воплощением Геральта, объявил о своем уходе в октябре 2022 года, заявив, что "передает факел" Лиаму Хемсворту.

Генри Кавилл играл Ведьмака в первых трех сезонах сериала / фото: imdb.com

Официальная причина не была раскрыта, но, по информации BBC, у Кавилла могли возникнуть творческие разногласия с командой сериала. Он неоднократно подчеркивал, что стремится быть максимально верным книжному первоисточнику Анджея Сапковского, тогда как шоурунеры часто отходили от оригинального сюжета.

После "Ведьмака" Кавилл присоединился к проекту Warhammer 40,000 от Amazon, где выступит как актер и продюсер - по его словам, это "роль мечты".

Как фанаты и критики отреагировали на замену Геральта

Смена главного актера вызвала волну обсуждений в сети. Часть фанатов даже угрожала бойкотировать сериал без Кавилла, считая его "душой" проекта.

Лиама Хемсворта раскритиковали фанаты / фото: imdb.com

Однако критики призвали зрителей дать шанс Лиаму Хемсворту. Рецензент Metro UK Сабрина Барр отметила, что новый Геральт "сначала выглядит необычно", но Хемсворт "делает хорошую работу и смело берет на себя наследие".

Издание Variety назвало сезон "обновлением", в то время как The Guardian высказалось более резко, написав, что Хемсворт "харизматичен примерно как столбик в парике". Несмотря на это, большинство обозревателей признают: Netflix сделал сложный, но правильный выбор, продолжив историю вместо ее отмены.

Новый сезон "Ведьмака" - будет ли продолжение сериала

Netflix подтвердил, что съемки 5 сезона "Ведьмака" уже начались - он станет финальным.

"Ведьмак" 4 сезон - смотреть трейлер:

Вас может заинтересовать:

Что такое Netflix Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валле, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред