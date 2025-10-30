"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

Минкульт хочет наложить санкции на российский мультсериал "Машу и Медведь".

Маша и Медведь попадет под санкции в Украине / коллаж: Главред, фото: Анимаккорд, скрин с видео

Вы узнаете:

Минкульт рекомендует наложить санкции на "Машу и Медведь"

Почему было принято такое решение

Министерство культуры и стратегических коммуникаций поддерживает введение санкций против российского мультфильма "Маша и Медведь". Об этом заявил в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Главред расскажет, почему "Маша и Медведь" скрыто работает на страну-агрессора.

Российский след и вероятное спонсорство терроризма

По результатам анализа, российская студия-производитель "Анимаккорд", создающая "Машу и Медведя", платит налоги в РФ. Несмотря на использование кипрских оффшоров, студия сохраняет устойчивую связь с Россией через сложную систему собственности, руководства и прав интеллектуальной собственности.

"А значит, вполне может быть спонсором терроризма", - подчеркнул народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Маша и Медведь" может финансировать российский терроризм / фото: imdb.com

Как украинские просмотры "Маши и Медведя" финансируют Российскую Федерацию

Важным обстоятельством для наложения санкций является также тот факт, что благодаря украиноязычной версии мультсериала российская студия продолжает получать средства из Украины.

Хотя YouTube после начала полномасштабного вторжения заблокировал монетизацию для российских авторов, просмотры от украинских пользователей все еще приносят прибыль "Анимаккорду".

"Ранее Нацполиция также подтвердила связь "Маши и Медведя" с РФ. Здесь нет никакого варианта, кроме наложения санкций", - написал народный депутат.

Связь мультфильма "Маша и Медведь" с РФ / фото: imdb.com

"Маша и Медведь" - проблематичность мультсериала

"Маша и Медведь" - российский анимационный сериал, созданный студией "Анимаккорд", впервые вышедший в 2009 году. Он быстро стал глобально популярным, особенно на платформе YouTube, благодаря ярким персонажам и простому юмору.

Однако, с началом российско-украинской войны, мультфильм начал восприниматься в Украине и некоторых других странах Восточной Европы не только как развлечение, но и как инструмент "мягкой силы" и пропаганды РФ.

Кто такой Ярослав Юрчишин Ярослав Романович Юрчишин (род. 14 октября 1980, Мирное, Плесецкого района, Архангельская область, РСФСР, СССР) - украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. В течение 2016-2018 годов - исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина. Заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины IX созыва, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

