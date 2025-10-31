Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

Тарантино снимает с паузы свою карьеру в кино.

Уже больше пяти лет Квентин Тарантино не представляет кинопроектов

Карьерное молчание он нарушил ради роли в драме

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино поставил свою карьеру на паузу в 2019 году - после выхода фильма "Однажды в... Голливуде". Семью годами ранее в "Джанго освобожденном", он сыграл свою последнюю роль в кино.

Такое затишье вовсе не означает, что Тарантино навсегда отошел от дел - время от времени появляются новости о том, что режиссер работает над новыми проектами. Правда, ни один из них пока не дошел до зрителя. Вместо этого в 2021 и 2022 годах кинематографист выпустил два романа.

Но литературная работа, пусть и про кино, не смогла заменить Квентину Тарантино любовь к живому кадру. Звезда вернется на экраны в качестве актера в драматическом фильме Джейми Адамса "Только то, что мы несем" (Only What We Carry), сообщает Variety. Лента находится на этапе постпродакшена.

Тарантино сыграет друга главного героя Джулиана Джонса (в исполнении Саймона Пегга). Возвращение ученицы Джонса в родной город запускает череду событий, которые заставляют персонажей оглянуться назад - на темные секреты из прошлого.

Квентин Тарантино в к/ф Криминальное чтиво / фото: imdb.com

О персоне: Квентин Тарантино Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Обладатель Золотой пальмовой ветви (1994), двух Оскаров (1995, 2013), двух BAFTA (1995, 2013), четырех Золотых глобусов (1995, 2013, 2020 - дважды). Ниболее известен фильмами "Бешенные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Четыре комнаты" (1995), "От заката до рассвета" (1996), дилогия "Убить Билла" (2003, 2004), "Бесславные ублюдки" (2008), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015), "Однажды в... Голливуде" (2019).

