Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастики

Анна Подгорная
31 октября 2025, 10:35
13
Как провести Хэллоуин - подборка для жутко интересного киновечера.
Хэллоуин
Хэллоуин фильмы - лучшие фильмы на Хэллоуин киноподборка / коллаж: Главред, фото: pexels.com

31 октября отмечается Хэллоуин - праздник, предшествующий Дню всех святых. Традиционно его связывают со всем мистическим, потусторонним и пугающим.

Если фильмы ужасов для вас слишком ужасны, непонятны или банальны, Главред собрал для вас подборку кино и мультфильмов, которые погрузят вас в атмосферу праздника, немного пощекочут нервы, но оставят стопроцентно приятное послевкусие.

Фокус-покус (1993)

Веселая и немного жуткая история о троице ведьм, случайно возвращенных к жизни в Хэллоуин. Много юмора, магии и ностальгии по 90-м.

видео дня

Кошмар перед Рождеством (1993)

Мультфильм Тима Бертона о том, как Хэллоуин встречается с Рождеством. Музыкальный, атмосферный и по-настоящему сказочный - отличное напоминание о том, как важно оставаться собой.

Семейка Аддамс (1991)

Комедийный взгляд на эксцентричную и мрачную семейку, живущую в своем готическом мире. Даже у Аддамсов бывают вполне "земные" проблемы, к которым они, впрочем применяют свой особый подход. Идеальное сочетание юмора и мрачной эстетики.

Битлджус (1988)

Необычный загробный мир, эксцентричный дух и семья, пытающаяся справиться с потусторонними проблемами. Абсурдная и визуально яркая история с нетривиальным сюжетом.

Сонная Лощина (1999)

Готический триллер о детективе Икабоде Крейне, расследующем серию загадочных убийств в таинственной деревне. Стильный, атмосферный и мистический фильм, в основу которого лег рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине".

Труп невесты (2005)

Обещание любить до смерти в особых обстоятельствах - лишь полпути. Особенно если и в загробном мире сердце остается наполненным нерастраченной нежностью. Трогательная анимационная история о любви, потерях и жизни после смерти. Прекрасная музыка и фирменная мрачная поэзия Тима Бертона.

Дом-монстр (2006)

Мультфильм о группе детей, которые обнаруживают, что их соседский дом… живой. Просто игнорировать этот факт абсолютно невозможно, поэтому ребята оказываются втянуты в необычное приключение. Весело, страшно и с хорошим смыслом.

Эльвира — повелительница тьмы (1988)

Готическая дива с острым языком приезжает в провинциальный городок и переворачивает все с ног на голову - ее внешний вид и манеры пугают местное чопорное общество. Но настолько ли оно идеально? Комедия с щепоткой хоррора и самоиронии.

Охотники за привидениями (1984)

Комедия о группе ученых, открывших службу по ловле привидений. Работа нелегкая, но увлекательная, ведь никогда не знаешь, чем обернется следующий вызов. Культовые персонажи, запоминающаяся музыка и масса шуток.

Зомби по имени Шон (2004)

Британская пародия на фильмы про зомби. Много юмора, абсурда и неожиданных моментов — отличное сочетание ужаса и комедии, которое по своей динамике держит в напряжении не хуже крутых боевиков.

Ван Хельсинг (2004)

Охотник на монстров отправляется в Европу, чтобы сразиться с легендарными существами, среди которых тот самый Дракула. Динамичное фэнтези с элементами ужасов.

Лига выдающихся джентльменов (2003)

Фантастический экшен о команде легендарных литературных героев, объединенных ради спасения мира. Эстетика стимпанка и приключенческий дух, а также новый взгляд на знакомых персонажей (и их будущее).

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лучшие фильмы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:06Война
Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

12:00Интервью
РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

Последние новости

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

11:44

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
11:31

Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

11:16

Не Китай: названа страна, которая отказом от нефти нанесет серьезный удар по РФ

10:50

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

10:45

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

Реклама
10:42

Одно платье на двоих: предательницы Елка и Лолита опозорились на красной дорожке

10:41

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:35

Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастикиВидео

10:14

Оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике - Атэш

10:09

Ноябрь дебютирует неожиданным теплом: где в Украине потеплеет до +17

09:52

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

09:39

Украинцам начислят до 14 тысяч гривен пенсии: кто получит повышенные выплаты

09:12

РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины: МАГАТЭ бьет тревогу

08:49

"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

08:41

Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

08:27

Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

Реклама
08:10

Дома на Рублевке начали обзаводиться собственной ПВО: почему нужны атаки Украины на Москвумнение

07:48

ВСУ продвинулись под Сумами, Россия теряет более десятка солдат ежедневно - ISW

07:06

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

06:11

Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорогВидео

06:10

Зачем Россия ведет преступную войнумнение

06:00

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

01:30

18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

01:05

Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в ТорскомВидео

00:49

Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

00:30

Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

30 октября, четверг
23:56

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистковВидео

23:32

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

Реклама
23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

22:41

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

21:26

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

21:15

Слово "холостяк" имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчинВидео

21:09

Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять