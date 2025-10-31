Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастики

31 октября отмечается Хэллоуин - праздник, предшествующий Дню всех святых. Традиционно его связывают со всем мистическим, потусторонним и пугающим.
Если фильмы ужасов для вас слишком ужасны, непонятны или банальны, Главред собрал для вас подборку кино и мультфильмов, которые погрузят вас в атмосферу праздника, немного пощекочут нервы, но оставят стопроцентно приятное послевкусие.
Фокус-покус (1993)
Веселая и немного жуткая история о троице ведьм, случайно возвращенных к жизни в Хэллоуин. Много юмора, магии и ностальгии по 90-м.
Кошмар перед Рождеством (1993)
Мультфильм Тима Бертона о том, как Хэллоуин встречается с Рождеством. Музыкальный, атмосферный и по-настоящему сказочный - отличное напоминание о том, как важно оставаться собой.
Семейка Аддамс (1991)
Комедийный взгляд на эксцентричную и мрачную семейку, живущую в своем готическом мире. Даже у Аддамсов бывают вполне "земные" проблемы, к которым они, впрочем применяют свой особый подход. Идеальное сочетание юмора и мрачной эстетики.
Битлджус (1988)
Необычный загробный мир, эксцентричный дух и семья, пытающаяся справиться с потусторонними проблемами. Абсурдная и визуально яркая история с нетривиальным сюжетом.
Сонная Лощина (1999)
Готический триллер о детективе Икабоде Крейне, расследующем серию загадочных убийств в таинственной деревне. Стильный, атмосферный и мистический фильм, в основу которого лег рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине".
Труп невесты (2005)
Обещание любить до смерти в особых обстоятельствах - лишь полпути. Особенно если и в загробном мире сердце остается наполненным нерастраченной нежностью. Трогательная анимационная история о любви, потерях и жизни после смерти. Прекрасная музыка и фирменная мрачная поэзия Тима Бертона.
Дом-монстр (2006)
Мультфильм о группе детей, которые обнаруживают, что их соседский дом… живой. Просто игнорировать этот факт абсолютно невозможно, поэтому ребята оказываются втянуты в необычное приключение. Весело, страшно и с хорошим смыслом.
Эльвира — повелительница тьмы (1988)
Готическая дива с острым языком приезжает в провинциальный городок и переворачивает все с ног на голову - ее внешний вид и манеры пугают местное чопорное общество. Но настолько ли оно идеально? Комедия с щепоткой хоррора и самоиронии.
Охотники за привидениями (1984)
Комедия о группе ученых, открывших службу по ловле привидений. Работа нелегкая, но увлекательная, ведь никогда не знаешь, чем обернется следующий вызов. Культовые персонажи, запоминающаяся музыка и масса шуток.
Зомби по имени Шон (2004)
Британская пародия на фильмы про зомби. Много юмора, абсурда и неожиданных моментов — отличное сочетание ужаса и комедии, которое по своей динамике держит в напряжении не хуже крутых боевиков.
Ван Хельсинг (2004)
Охотник на монстров отправляется в Европу, чтобы сразиться с легендарными существами, среди которых тот самый Дракула. Динамичное фэнтези с элементами ужасов.
Лига выдающихся джентльменов (2003)
Фантастический экшен о команде легендарных литературных героев, объединенных ради спасения мира. Эстетика стимпанка и приключенческий дух, а также новый взгляд на знакомых персонажей (и их будущее).
