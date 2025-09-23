Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

Рыболовный лайфхак, который поможет сохранить использованные оснастки.

https://glavred.info/lifehack/kak-hranit-osnastki-kotorye-uzhe-byli-v-ispolzovanii-layfhak-10700675.html Ссылка скопирована

Лайфхак с рыболовными оснастками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Реально ли хранить использованный монтаж

Как закрепить оснастки резинкой

Использованные рыболовные оснастки можно правильно хранить, чтобы на следующей рыбалке не перевязывать все с нуля. Для этого можно воспользоваться интересным лайфхаком.

Главред узнал, что им в TikTok поделилась украинский блогер, участница Мастер Шеф 13 и заядлая рыбалка Екатерина Мазуренко. Она показала одну хитрость с резинкой для денег.

видео дня

Как зацепить оснастки с помощью резинки

Обычную резинку для денег надо разорвать и сделать с мотовилом в самом начале оснастки узел, а с другой - удобную петельку.

"Когда оснастка была у вас на удилище, вы с крючка начали ее сматывать и потом на эту петельку, на которой держалась оснастка за коннектор, надели резиночку и простым движением закрыли", - пояснила Екатерина.

Смотрите видео о том, как хранить использованные оснастки:

Читайте также:

О персоне: Екатерина Мазуренко Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред