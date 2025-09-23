Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

Вы узнаете:
- Реально ли хранить использованный монтаж
- Как закрепить оснастки резинкой
Использованные рыболовные оснастки можно правильно хранить, чтобы на следующей рыбалке не перевязывать все с нуля. Для этого можно воспользоваться интересным лайфхаком.
Главред узнал, что им в TikTok поделилась украинский блогер, участница Мастер Шеф 13 и заядлая рыбалка Екатерина Мазуренко. Она показала одну хитрость с резинкой для денег.
Как зацепить оснастки с помощью резинки
Обычную резинку для денег надо разорвать и сделать с мотовилом в самом начале оснастки узел, а с другой - удобную петельку.
"Когда оснастка была у вас на удилище, вы с крючка начали ее сматывать и потом на эту петельку, на которой держалась оснастка за коннектор, надели резиночку и простым движением закрыли", - пояснила Екатерина.
Смотрите видео о том, как хранить использованные оснастки:
Читайте также:
- Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени
- Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумаги
- Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяек
О персоне: Екатерина Мазуренко
Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред