Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

Анна Косик
23 сентября 2025, 04:04
25
На приготовление свеклы не обязательно тратить целый час, если знать одну хитрость.
свекла
Лайфхак для быстрого приготовления свеклы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как сэкономить время на приготовлении свеклы
  • Где лучше готовить свеклу

Свекла - полезный и вкусный овощ, который часто добавляют в блюда, или едят отдельно. Однако есть большой минус - ее приготовление в кастрюле на плите занимает немало времени.

Главред узнал, как сократить время приготовления свеклы всего до 12 минут с помощью одного лайфхака. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником foodblog_kristi.

видео дня

Как быстро приготовить свеклу

Для начала свеклу надо хорошо помыть и обрезать хвостики с двух сторон. Далее перекладываем свеклу в рукав для запекания и заливаем половиной стакана воды.

Закрываем рукав для запекания и делаем в нем несколько отверстий, после чего отправляем в микроволновку на 12 минут. Когда время выйдет, готовность свеклы можно проверить через отверстия.

Смотрите видео, как быстро приготовить свеклу:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: foodblog_kristi

foodblog_kristi - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

