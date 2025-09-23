Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

Вы узнаете:
- Как сэкономить время на приготовлении свеклы
- Где лучше готовить свеклу
Свекла - полезный и вкусный овощ, который часто добавляют в блюда, или едят отдельно. Однако есть большой минус - ее приготовление в кастрюле на плите занимает немало времени.
Главред узнал, как сократить время приготовления свеклы всего до 12 минут с помощью одного лайфхака. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником foodblog_kristi.
Как быстро приготовить свеклу
Для начала свеклу надо хорошо помыть и обрезать хвостики с двух сторон. Далее перекладываем свеклу в рукав для запекания и заливаем половиной стакана воды.
Закрываем рукав для запекания и делаем в нем несколько отверстий, после чего отправляем в микроволновку на 12 минут. Когда время выйдет, готовность свеклы можно проверить через отверстия.
Смотрите видео, как быстро приготовить свеклу:
@foodblog_kristi Теперь готовлю свеклу только так?быстро и зручно?? #тіктокукраїнською#рецепт#фудблог#свекла #какбыстросваритьовощи#еда#овощи#лайфхак#чтояготовлю♬ RUNAWAY - KAYDEN
Вас может заинтересовать:
- Как не разориться на отоплении: простой трюк для холодного сезона
- Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлями
- Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машины
Об источнике: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред