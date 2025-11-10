Может повредить даже фундамент: какое дерево не стоит сажать возле дома

Вы узнаете:
- Почему шелковицу лучше сажать подальше от дома
- Как избежать проблем с фундаментом и садовым участком
- Что делать с осыпавшимися ягодами и пыльцой дерева
Шелковица - одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине, известное своими сладкими и сочными ягодами.
Главред решил рассказать, почему шелковицу не стоит высаживать возле дома
Эксперты и садоводы советуют высаживать дерево подальше от дома и других сооружений. Об этом в своем видео на YouTube рассказала украинка, поделившись практическими советами по уходу за участком.
По словам автора, основная причина - мощная корневая система шелковицы, которая активно поглощает влагу из почвы. Это может стать причиной повреждения подземных труб, бетонных конструкций и даже фундамента дома.
Дерево также быстро разрастается в ширину, что создает тень и может заглушать другие растения на участке. Садоводы предостерегают, что шелковица требует регулярного ухода, иначе ее корни могут серьезно повредить садовую инфраструктуру.
Кроме того, ягоды дерева быстро осыпаются, что превращает участок в своеобразный "ковер" из опавших плодов и листьев. Сок ягод также оставляет сложные для выведения пятна на любых поверхностях.
"Высаживать шелковицу следует подальше от дома, чтобы избежать проблем с фундаментом и сохранения чистоты на участке", - отметила автор.
Подробнее о том какие деревья не стоит высаживать для дома смотрите в видео.
Читайте также:
- Свежие огурцы без теплицы и огорода: лучшие сорта для выращивания дома
- Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуре
- Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минут
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред