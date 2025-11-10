Может повредить даже фундамент: какое дерево не стоит сажать возле дома

Автор рассказала, какое дерево не стоит сажать возле дома из-за мощных корней.

https://glavred.info/sad-ogorod/mozhet-povredit-dazhe-fundament-kakoe-derevo-ne-stoit-sazhat-vozle-doma-10714214.html Ссылка скопирована

Автор рассказала, какие плодовые деревья лучше сажать подальше / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему шелковицу лучше сажать подальше от дома

Как избежать проблем с фундаментом и садовым участком

Что делать с осыпавшимися ягодами и пыльцой дерева

Шелковица - одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине, известное своими сладкими и сочными ягодами.

Главред решил рассказать, почему шелковицу не стоит высаживать возле дома

видео дня

Эксперты и садоводы советуют высаживать дерево подальше от дома и других сооружений. Об этом в своем видео на YouTube рассказала украинка, поделившись практическими советами по уходу за участком.

По словам автора, основная причина - мощная корневая система шелковицы, которая активно поглощает влагу из почвы. Это может стать причиной повреждения подземных труб, бетонных конструкций и даже фундамента дома.

Дерево также быстро разрастается в ширину, что создает тень и может заглушать другие растения на участке. Садоводы предостерегают, что шелковица требует регулярного ухода, иначе ее корни могут серьезно повредить садовую инфраструктуру.

Кроме того, ягоды дерева быстро осыпаются, что превращает участок в своеобразный "ковер" из опавших плодов и листьев. Сок ягод также оставляет сложные для выведения пятна на любых поверхностях.

"Высаживать шелковицу следует подальше от дома, чтобы избежать проблем с фундаментом и сохранения чистоты на участке", - отметила автор.

Подробнее о том какие деревья не стоит высаживать для дома смотрите в видео.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред