Вы делали пюре неправильно: повар раскрыла 9 секретов идеального приготовления

Повар поделилась секретами приготовления картофельного пюре, а также рассказала о некоторых распространенных ошибках, которые мы все допускаем на кухне.

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Повар раскрыла 9 секретов идеального приготовления пюре / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / яркое солнце

Картофель является абсолютным основным продуктом в украинском рационе, особенно пюре. Едите ли вы сосиски или пирог, картофельное пюре может как дополнить, так и испортить блюдо. Ведущий шеф-повар поделилась тем, как сделать его идеальным каждый раз - и типичными ошибками, которые мы все предполагаем, пишет издание Mirror.

Мэри-Фрэнсис Хек, которая работает на тестовой кухне Bon Appetit, поделилась девятью советами о том, как приготовить пюре - идеальное блюдо для зимы. И некоторые из них вас действительно удивят.

Совет номер один - используйте более одного сорта картофеля. Хотя это может показаться излишним, по словам Мэри-Фрэнсис, это может значительно улучшить текстуру вашего пюре. Попробуйте смесь воскового картофеля и крахмалистого картофеля для оптимальной консистенции.

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Второе, не забудьте вымыть картофель. Это очевидно, но никто не хочет, чтобы в пюре были кусочки зернистой грязи. Третье - не используйте кипяток. Хитрость заключается в том, чтобы начать с холодной воды, положить картофель, а затем включить огонь, чтобы он готовился равномерно.

Четвертый совет Мэри Фрэнсис - щедро приправлять. Добавьте много соли в воду, в которой вы варите картофель - так он впитает в себя приправы и станет еще вкуснее.

Пятое: поддерживайте постоянную температуру. Если вы будете сильно кипятить картофель, он, скорее всего, развалится. Легкие пузыри - это все, что вам нужно.

Шестое, не забудьте тщательно процедить воду перед тем, как приступить к приготовлению пюре. Седьмое, Мэри Фрэнсис также советует инвестировать в хорошую мясорубку, а не использовать вилку. А если вам хочется чего-то особенного, воспользуйтесь блинчиком для мяса или рысью. Это сделает картофель восхитительно пушистым и поможет избавиться от комков.

Совет номер восемь: подогрейте молоко перед добавлением. Это поможет сделать пюре теплым и идеально однородным. Сливочное масло, напротив, должно быть холодным. Напоследок Мэри Фрэнсис говорит, что масло следует добавлять прямо из холодильника, чтобы оно равномерно растаяло в пюре.

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