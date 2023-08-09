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Что приносит в дом цветок женское счастье: как поставить, чтобы жизнь улучшилась

Елизавета Бельмас
9 августа 2023, 14:29 обновлено 9 августа, 15:03
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Главред расскажет, где в квартире должен стоять спатифиллум, чтобы получить от него пользу.
Что приносит в дом цветок женское счастье
Что приносит в дом цветок женское счастье / коллаж: Главред, фото: Pexels

Женское счастье - многими любимый цветок, который выглядит свежо, воздушно и нежно. Однако это растение, как и многие другие - имеет свою энергию, чтобы она правильно действовала, ему необходим правильный уход. Мы расскажем, где в квартире должен стоять спатифиллум и что он может принести.

Что приносит в дом цветок женское счастье

Данный цветок не шибко прихотлив, однако может подарить много всего хорошего. Незамужним девушкам он помогает встретить искреннюю и взаимную любовь, семейные пары напитывает любовью, уважением и долголетием отношений, а вот тем, кто не может зачать ребенка - дарит первенца. Этот цветок не просто можно держать в доме. а необходимо!

Можно ли в спальне держать цветок женское счастье

Данный цветок способен фильтровать воздух в помещении и повышать влажность, а это в свою очередь - улучшает возможность дышать. Также цветок поглощает споры плесени и таким образом защищает от аллергии. Если поставить спатифиллум в спальне - можно обеспечить себе хорошее самочувствие на утро, а главное - отдохнувшее состояние.

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Куда поставить спатифиллум по фен-шуй

Древняя практика фэншуй гласит, что цветок "Женское счастье" необходимо ставить в юго-западной части помещения. Пребывание в этой части квартиры активирует силы любви, также важно ограничить и исключить прямое попадание солнечных лучей на цветок, он лучше стоит в полу тени.

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