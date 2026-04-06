Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

Вкратце:
- Старший сын Валерия Харчишина - военный
- Музыкант поделился, где Дмитрий служит сейчас
Украинский певец и лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин раскрыл подробности военной службы старшего сына. Дмитрий пошел добровольцем в начале полномасштабной войны.
Сперва парень был сапером, занимался минированием и разминированием. Сейчас Дмитрий Харчишин добился перевода - он передает свой военный опыт другим бойцам в Житомирском военном институте.
"Говорит, что если бы 10 лет назад ему сказали, что он будет военным лейтенантом, то заржал бы. Дмитрий поборолся за перевод из части. Сейчас он в Житомирском военном институте. Когда приезжаю в Житомир, то видимся", - поделился артист в интервью для "Ближче до зірок".
О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
