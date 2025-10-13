Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти все

Алексей Тесля
13 октября 2025, 20:24
11
Главная причина слипания макарон — это ошибка, которую многие допускают ещё на стадии варки.
Как нельзя варить спагетти
Как правильно варить спагетти / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Главная причина слипания макарон — это ошибка, которую многие допускают на ранней стадии
  • Перед тем как засыпать пасту в кастрюлю, вода обязательно должна закипеть по-настоящему

Паста — одно из самых любимых блюд, особенно в сочетании с насыщенными соусами, расплавленным сыром или обжаренными овощами.

Однако даже такое простое блюдо можно легко испортить — особенно если оно превратилось в один большой липкий ком, который неприятно есть, пишет Express.

видео дня

По словам кулинарных экспертов, главная причина слипания макарон — это ошибка, которую многие допускают ещё на стадии варки. Речь идёт о слишком раннем добавлении пасты в воду.

Перед тем как засыпать пасту в кастрюлю, вода обязательно должна закипеть по-настоящему — не просто слегка побулькивать, а кипеть активно, с обильным паром.

Если не дождаться нужной температуры, макароны начинают готовиться неравномерно, а выделяющийся крахмал превращает их в вязкую, слипшуюся массу. К тому же, пасте нужно достаточно пространства в воде, чтобы свободно расширяться при варке. Если воды мало — крахмал концентрируется и "склеивает" всё вместе.

Многие пытаются решить проблему с помощью масла, добавляя его в воду. Однако, как подчёркивают специалисты, это не лучшая идея: хотя масло и предотвращает слипание, оно также делает поверхность макарон скользкой. В результате соус не держится на пасте и просто соскальзывает с неё, лишая блюдо вкуса.

Что важно помнить

  • Дождитесь сильного кипения воды, прежде чем варить макароны.
  • Используйте достаточно воды, чтобы паста могла свободно двигаться.
  • Не добавляйте масло, если хотите, чтобы соус хорошо держался на поверхности.

Так вы получите не только рассыпчатую, но и вкусную пасту, на которую идеально ложится любой соус.

Секрет приготовления макарон: что говорят эксперты

Многие привыкли просто сливать воду после варки макарон, даже не задумываясь, что она может пригодиться. На самом деле, эта жидкость — настоящий кулинарный секрет, особенно полезный при приготовлении других блюд, например, яичницы. Благодаря содержащемуся в ней крахмалу, она способна улучшить текстуру — сделать блюдо более нежным, мягким и шелковистым.

евгений клопотенко инфографика
/ Инфографика: Главред

Как сварить идеальные спагетти: советы кулинара

Евгений Клопотенко поделился советами, как выбрать и сварить спагетти, чтобы они получились идеально приготовленными — и по текстуре, и по вкусу.

При покупке спагетти обращайте внимание на состав, указанный на упаковке. Важно, чтобы макароны были изготовлены из твёрдых сортов пшеницы. Такая паста содержит больше глютена, благодаря чему она не разваривается, не слипается при варке и сохраняет упругую текстуру.

Чтобы добиться наилучшего результата при варке, Клопотенко рекомендует придерживаться проверенной пропорции: на каждые 100 граммов спагетти — 1 литр воды и 10 граммов соли. Это обеспечит равномерное приготовление и предотвратит слипание.

Кроме того, не выливайте воду после варки — в ней содержатся частички крахмала, которые отлично подходят для загущения соуса и делают его более шелковистым. Эту воду также можно использовать при подаче: просто смешайте немного с растительным маслом и добавьте в уже готовые спагетти — это придаст блюду особую гладкость и насыщенность вкуса.

Ранее Главред писал о том, что шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре. Известный повар раскрыл необычный способ приготовления пюре, который знают единицы.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

макароны Евгений Клопотенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:42Война
Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

20:00Фронт
Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Последние новости

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

Реклама
19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

Реклама
16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

Реклама
13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять