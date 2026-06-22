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Редкого черного аиста заметили в Ровенской области: уникальные кадры

Инна Ковенько
22 июня 2026, 11:55
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Птица находилась совсем рядом с исследователями, что позволило сделать серию качественных фотографий.
В Ровенской области заметили редкого чёрного аиста
Редкого чёрного аиста заметили в Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: Национальный природный парк "Дерманско-Острожский"

Кратко:

  • В Ровенской области заметили редкого черного аиста
  • Это не первая встреча с черным аистом на этой территории
  • Вероятно, гнездо расположено неподалеку, хотя его еще не обнаружили

В Национальном природном парке "Дерманско-Острожский" в Ровенской области удалось зафиксировать редкого черного аиста. Птицу заметили во время очередных орнитологических учетов, сообщают в нацпарке.

На этот раз он находился неподалеку от исследователей, что позволило сделать серию качественных фотографий.

видео дня

В нацпарке отмечают, что это не первая встреча с черным аистом на этой территории. Регулярное появление птицы в одном и том же месте свидетельствует о том, что эта территория является для нее важным кормовым участком.

  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"

"Хотя найти гнездо пока не удалось, есть все основания предполагать, что оно расположено где-то неподалеку", — отмечают в парке.

Орнитологи объясняют, что в период гнездования взрослые птицы обычно не удаляются далеко от мест кормления птенцов.

Смотрите видео с черным аистом:

Животные — последние новости по теме

Как писал ранее Главред, в Ровенской области зафиксировали необычное природное явление — самку паука-волка, которая переносит на себе целую "колонию" только что родившихся детенышей. Этих пауков можно спутать с тарантулом из-за больших размеров и густого волосатого тела

Кроме того, во время тушения пожара сухой травы в Ровенской области спасатели спасли двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно.

Напомним, звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Об источнике: Национальный природный парк "Дерманско-Острожский"

Национальный природный парк "Дерманско-Острожский" — это природоохранная территория площадью более 5,4 тыс. га, созданная в 2009 году в Ровенской области для сохранения уникальных ландшафтов Малого Полесья и историко-культурного наследия края. Он охватывает пойму реки Збитинка между Мизоцким кряжем и Кременецкими горами и отличается богатым биоразнообразием, включая десятки видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины.

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