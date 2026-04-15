Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразила

Женщина посетила самый дорогой McDonald's в Швейцарии и потратила почти $90 на обед. Необычные блюда и высокие цены вызвали противоречивые впечатления.

https://glavred.info/life/zhenshchina-posetila-samyy-dorogoy-mcdonald-s-stoimost-obeda-porazila-10756931.html Ссылка скопирована

Женщина посетила самый дорогой McDonald's в Швейцарии / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@eloisefouladgar

Вы узнаете:

Как обычный фастфуд превратился в роскошь

Что в меню оказалось дороже всего и почему

Какие выводы сделала блогерша

Посещение ресторана быстрого питания обычно ассоциируется с доступными ценами и быстрым перекусом. Однако один визит в McDonald's в Швейцарии полностью разрушил этот стереотип, ведь итоговый счет за обед на одного человека оказался неожиданно высоким.

Британская блогер Элоиз Фуладгар решила проверить, действительно ли в этой стране работает самый дорогой McDonald's в мире. Она заказала сразу несколько позиций из меню, чтобы оценить вкус и понять, оправдывает ли качество цену. Своими выводами британка поделилась в одном из своих роликов в TikTok.

видео дня

Обед почти за $90: что вошло в заказ

Эксперимент начался с простого набора блюд, но итоговая сумма оказалась внушительной, около 87 долларов (примерно 3800 гривен). В заказ вошли закуски, десерты и напитки, включая необычные позиции, которых нет в привычных меню.

Среди первых блюд оказались дольки перца с соусом. Сначала вкус показался сомнительным, но после дегустации мнение резко изменилось.

"Ух ты! Это намного лучше картошки фри", - призналась девушка, поставив блюду высокую оценку.

Не все блюда оправдали ожидания

Далеко не все позиции оказались удачными. Наггетсы, которые стоили около 10 долларов (435 гривен), разочаровали. По мнению британки, они показались недостаточно хрустящими и слишком мягкими. В итоге блогер оценила их всего на три балла из десяти.

Британки посетила самый дорогой McDonald's в Швейцарии / Фото: tiktok.com/@eloisefouladgar

Зато десерты стали настоящим открытием. Пончик с шоколадно-ореховой начинкой вызвал восторг.

"Это одно из лучших блюд, которые я когда-либо пробовала", - отметила девушка, поставив почти максимальную оценку.

Необычные десерты и напитки

Особое внимание привлекли редкие позиции такие, как мини-пончики с разными начинками и шоколадный пирог, который оказался неожиданной альтернативой классическому яблочному десерту. Внутри был растопленный шоколад, напоминающий горячий пудинг.

Среди напитков выделился кофейный молочный коктейль, который блогер назвала "сенсационным" и оценила на максимальный балл. Также она попробовала McFlurry с печеньем Lotus, который получил высокую оценку, несмотря на меньшее количество начинки по сравнению с другими странами.

Смотрите в видео, как британка проводит дегустацию необычных пунктов в меню одного из самых дорогих McDonald's в мире:

Ранее Главред писал о том, что простая ошибка ускоряет порчу еды. Эксперт рассказал как правильно настроить холодильник, чтобы продлить срок хранения продуктов.

Также сообщалось о том, что парень неделю ел старый рис, а потом узнал, что это опасно. 18-летний юноша, впервые начавший жить отдельно признания о своей привычке питаться приготовленным заранее рисом и макаронами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред