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Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифра

Юрий Берендий
25 августа 2024, 17:51
242
Изменения в артериальном давлении могут влиять на самочувствие человека. Главред выяснил, чем опасна большая разница между верхним и нижним давлением.
Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифра
Нормальное давление для человека - разница между верхним и нижним давлением / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Часто люди вообще не замечают никаких симптомов, которые могли бы указывать на нарушение артериального давления. О том, какие могут быть симптомы низкого давления рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" врач-терапевт Рита Гофман.

Можно ли пить кофе при высоком давлении

По словам врача, общеизвестно, что кофе повышает давление, однако этот напиток не опасен для гипертоников.

"Вы знаете, я бы сказала, что кофе в наименьшей степени опасен для гипертоников. Я не могу сказать, что это лучший напиток для гипертоника, но в кофе вреден именно кофеин. Кофеин - это выраженный стимулятор работы сердечно-сосудистой нервной системы и он на короткое время может повысить давление", - указывает она.

С какого возраста надо следить за давлением

Рита Гофман отмечает, что гипертонии реализуются ориентировочно с начала пубертатного периода.

"Обычно гипертонии реализуются не сразу, не с первого дня жизни, безусловно. Это начинается где-то в худшем случае с пубертатного периода - 12-14 лет, когда идет гормональная перестройка. И в этот период можно зафиксировать первые вспышки давления", - говорит она.

Смотрите видео о том, каким должно быть артериальное давление:

Какие признаки низкого давления

Врач делает вывод, что самочувствие может быть одинаковое, что при гипертонии (высоком давлении), что при гипотонии (низком давлении).

"Это вялость, слабость, головные боли, тяжесть в голове, нарушение зрения, плохая переносимость смены погоды (метеочувствительность). Она одинаково бывает у всех больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, не только при гипертонии", - говорит эксперт.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Каким должно быть нормальное давление

Медики кардиологического центра "Pulse" отмечают, что систолическое или верхнее давление дает очень важную информацию о работе сердца, поскольку оно зависит от того, насколько сильными являются сокращения, сколько сердечных сокращений происходит в минуту и каким является сопротивление кровеносных сосудов.

В то же время диастолическое или нижнее давление регистрируется, когда сердце наполняется кровью и сердечная мышца расслаблена.

"Возможно, вы слышали, что низкое артериальное давление является важным признаком того, насколько хорошо функционируют почки и кровеносные сосуды. Это так, он имеет к этому отношение. Нейрогуморальные реакции, которые происходят в почках и вегетативной нервной системе, регулируют сосудистый тонус, от которого зависит снижение давления. Нормальное давление по европейским стандартам - до 140/90 мм рт.ст., а идеальное - 120/80 мм рт.ст.", - отмечают специалисты.

Какая нормальная разница между верхним и нижним давлением

По данным специалистов, нормальная разница между верхним и нижним давлением может колебаться в пределах 30-50 мм рт. ст.

"Иногда даже это расхождение может быть признаком того, что в организме что-то происходит. Обычно разница между верхним и нижним давлением составляет от 30 до 50 мм рт.ст.", - указывают они.

Опасна ли большая разница между верхним и нижним давлением

Подобно тому, как небольшая разница часто является признаком наличия проблем со здоровьем, большая разница между верхним и нижним давлением также может быть сигналом о том, что в организме происходит какой-то патологический процесс, предупреждают врачи.

"Разница между давлениями не должна превышать 50 мм рт.ст., а идеально, когда она составляет 40 мм рт.ст.", - отмечают они.

Более высокие показатели могут свидетельствовать о:

  • атеросклерозе;
  • туберкулезе;
  • гипертиреозниркова недостаточность;
  • сепсис;
  • внутричерепное кровотечение;
  • анемия.

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артериальное давление
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