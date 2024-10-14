Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствами

Открыть консервную банку без открывалки может показаться сложной задачей, но существуют несколько простых и эффективных способов, которые помогут сделать это.

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Как открыть консервную банку подручными средствами - простые способы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Собираясь на природу или в поход, вы можете оказаться в ситуации, когда под рукой нет открывалки для консервных банок. Однако, ведущая программы "Проверено на себе" Наталья Щука показала несколько способов как открыть консервную банку без открывалки.

Чем открывают консервную банку

Первый метод Наталья Щука предлагает начать со сжатия банки руками.

"Сначала нужно сжать банку по бокам. Теперь сделайте тоже самое сверху и снизу. В местах излома она должна треснуть, и таким образом содержимое банки окажется снаружи", - отмечает она.

Смотрите видео о том, как открыть консервированную банку без открывалки и ножа:

Этот способ требует много силы, и не всегда является самым удобным, однако работает. Важно помнить, что, открывая банку таким образом, лучше положить ее в пакет, чтобы избежать вытекания содержимого.

Как открыть консервную банку подручными средствами

Второй метод более практичный, хотя тоже требует определенной сноровки.

"Вам нужна ложка и камень. Ложка выполняет функцию гвоздя, а камень - молотка. Просто бейте по ложке, но осторожно, чтобы не попасть по рукам", - советует она.

Этот метод работает, хотя есть риск повредить ложку. Как отметила эксперт, после нескольких ударов банка начнет открываться, и содержимое будет доступно.

Как открыть банку, если она не открывается

Последний способ, проверенный Натальей Щукой, является самым необычным, но в то же время самым эффективным. Она рекомендует найти твердую поверхность - асфальт, бетон или камень - и тереть о нее банку:

"Чтобы открыть консерву, нужно тереть поверхность о камни, бетон или асфальт. Консерву (нужно - ред.) потереть сверху, и ребра на банке сотрутся за считанные минуты", - говорится в видео.

Этот способ не только действенный, но и не требует много сил. После нескольких минут трения банка будет открыта, оставив идеальный круг, и вы сможете насладиться содержимым.

Кто такая Наталья Щука Наталья Щука - телеведущая, сценарист, журналист, режиссер и продюсер. Ведущая рубрик в "Сніданку з 1+1".

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