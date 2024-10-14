Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствами

Юрий Берендий
14 октября 2024, 17:03
76
Открыть консервную банку без открывалки может показаться сложной задачей, но существуют несколько простых и эффективных способов, которые помогут сделать это.
Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствами
Как открыть консервную банку подручными средствами - простые способы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Собираясь на природу или в поход, вы можете оказаться в ситуации, когда под рукой нет открывалки для консервных банок. Однако, ведущая программы "Проверено на себе" Наталья Щука показала несколько способов как открыть консервную банку без открывалки.

Чем открывают консервную банку

Первый метод Наталья Щука предлагает начать со сжатия банки руками.

"Сначала нужно сжать банку по бокам. Теперь сделайте тоже самое сверху и снизу. В местах излома она должна треснуть, и таким образом содержимое банки окажется снаружи", - отмечает она.

Смотрите видео о том, как открыть консервированную банку без открывалки и ножа:

Этот способ требует много силы, и не всегда является самым удобным, однако работает. Важно помнить, что, открывая банку таким образом, лучше положить ее в пакет, чтобы избежать вытекания содержимого.

Как открыть консервную банку подручными средствами

Второй метод более практичный, хотя тоже требует определенной сноровки.

"Вам нужна ложка и камень. Ложка выполняет функцию гвоздя, а камень - молотка. Просто бейте по ложке, но осторожно, чтобы не попасть по рукам", - советует она.

Этот метод работает, хотя есть риск повредить ложку. Как отметила эксперт, после нескольких ударов банка начнет открываться, и содержимое будет доступно.

Как открыть банку, если она не открывается

Последний способ, проверенный Натальей Щукой, является самым необычным, но в то же время самым эффективным. Она рекомендует найти твердую поверхность - асфальт, бетон или камень - и тереть о нее банку:

"Чтобы открыть консерву, нужно тереть поверхность о камни, бетон или асфальт. Консерву (нужно - ред.) потереть сверху, и ребра на банке сотрутся за считанные минуты", - говорится в видео.

Этот способ не только действенный, но и не требует много сил. После нескольких минут трения банка будет открыта, оставив идеальный круг, и вы сможете насладиться содержимым.

Кто такая Наталья Щука

Наталья Щука - телеведущая, сценарист, журналист, режиссер и продюсер. Ведущая рубрик в "Сніданку з 1+1".

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

консервы лайфхак
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:38Украина
Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:33Украина
Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

17:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

Последние новости

18:18

Черные пятна на листьях: что надо добавить к розам осенью, чтобы они не заболели

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

18:11

"Пойди и умри через час": комбат ВСУ эмоционально высказался насчет мобилизацииВидео

18:05

Враг равняет город с землёй: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Донетчине

17:56

"Марсианам" стало стыдно: в команде Джареда Лето проигнорировали россиян

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:55

Неожиданное решение демократов: дочь Навального получила работу в штабе Харрис

17:38

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:33

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:25

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

Реклама
17:14

РФ будут принуждать к миру: у Зеленского раскрыли главные детали плана победыВидео

17:10

ВСУ могут покинуть город на Донбассе: если ли угроза дальнейшего прорыва обороны

17:08

Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу - Politico

17:04

От неудачи до неуважения: почему нельзя дарить пустой кошелек

17:03

Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствамиВидео

16:49

Идеальная чистота за 5 минут: 3 метода, которые отмоют микроволновую печь от грязи

16:40

Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD

16:35

Войскам РФ поставили две "задачи" на Купянском направлении: боец раскрыл детали

16:23

"Бронь" от армии снова оттягивается: депутат указал причину и назвал сроки

16:18

Находчивые хозяйки бросают каштаны в стиральную машинку: зачем так делать

16:15

ВСУ выйдут из Курской области: появился неожиданный прогноз по срокамВидео

Реклама
16:10

Исчезнет на глазах: как убрать трещину на стекле - пошаговая инструкцияВидео

16:10

Лайфхак для долгой дороги: как сохранить видео с YouTube

15:59

По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известноВидео

15:51

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

15:43

"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

15:29

Фокусник из TikTok "читает мысли" людей: его фишку никто не может понятьВидео

15:22

"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

15:14

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

15:03

"Ребята бьются отважно": в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине

15:02

Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для садаВидео

14:46

"Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы

14:42

ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия на переговорах - Снегирев

14:39

"Затишье перед бурей": враг готовит массированный удар по Украине - эксперт

14:37

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

14:22

Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний методВидео

14:10

Как защитить обувь от грязи и воды: 3 средства, которые спасут

14:07

Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий

14:05

Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

13:57

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев презентуют первую фэнтези-вселенную об украинской силеВидео

13:56

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

Реклама
13:45

Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

13:38

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:24

Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейнаВидео

13:03

"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

12:46

"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

12:45

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:39

Какие 3 ошибки есть на картинке: мало кто сможет дать ответ за 10 секунд

12:32

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:27

Крупнейшее поражение "Вагнера": как дроны Киева "кошмарят" РФ в Африке - Le Monde

12:21

У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять