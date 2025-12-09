Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

Переговоры с белорусскими структурами продолжались как минимум с лета 2024 года.

Передача Беларуси украинских оккупированных территорий / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Сальдо хочет передать Беларуси часть оккупированной территории Херсонщины

Это планируют сделать под видом "курортных проектов"

Территории могут использоваться как логистические базы для силовых структур России и Беларуси

Оккупационный "руководитель" временно захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности передать Беларуси часть Азовско-Черноморского побережья под видом "курортных проектов". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Фактически это попытка распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к ее контролю", - говорится в сообщении. видео дня

По данным ЦНС, переговоры с белорусскими структурами продолжались как минимум с лета 2024 года.

"Обсуждаются участки между Геническом и Арабатской Стрелкой, причем речь идет о долгосрочном пользовании, а не туристических планах. Сальдо называет это обменом политической лояльностью", - говорят в ЦНС.

Кроме того, аналитики ЦНС подчеркивают, что никаких "санаториев" не будет. По их мнению, территории могут использоваться как логистические базы, закрытые площадки и инфраструктура двойного назначения для силовых структур России и Беларуси.

"Это позволяет Москве создавать фактическое военно-политическое присутствие на украинских землях под курортным фасадом. Херсонщина для оккупантов - не курорт, а ресурсная зона для стратегических интересов РФ и ее союзников, с полным игнорированием украинского суверенитета", - подытожили в Центре национального сопротивления.

Россия готовит катастрофу для Херсона

В расследовании 24 канала, которое удалось провести со ссылкой на переписку военнослужащего 98 воздушно-десантной дивизии майора Алексея Яценко, полученную от хакерской группы 256 КиберШтурмовая дивизия говорится о том, что российские войска после освобождения Херсона взяли курс на регулярные удары по городу, чтобы запугать местных жителей.

Отмечается, что Кремль стремится не только превратить крупный населенный пункт в руины, но и спровоцировать серьезную экологическую катастрофу, последствия которой могут почувствовать Турция, Румыния и Болгария.

Известно, что целью россиян является полное уничтожение критической инфраструктуры города, чтобы сделать его абсолютно непригодным для жизни.

Херсон - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора в четверг, 4 декабря, нанесла удар по перинатальному центру в городе Херсон. В момент удара врачи центра принимали роды.

6 ноября российские оккупанты атаковали с помощью дрона общественный транспорт Херсона - взрывчатку сбросили на маршрутный пассажирский автобус. Среди раненых была 14-летняя девочка.

Об источнике: Центр национального сопротивления Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

