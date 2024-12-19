Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа

Новогодний дизайн ногтей является важным акцентом, который дополнит образ.

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Идеи маникюра на Новый год / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие тренды в маникюре будут в 2025 году

Какой дизайн можно выбрать на Новый год

Приближается Новый год, поэтому любительницы маникюра уже готовятся перевоплощаться к празднику.

Главред нашел несколько интересных идей для маникюра на Новый год.

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Какой маникюр сделать на Новый год

Если вам нужно свежее вдохновение и вы не знаете, какой дизайн выбрать, вот несколько идей из pinterest, которые могут вам понравиться:

Монохромный 3D-арт на ногтях. Особенно популярными становятся монохромные дизайны, которые придают ногтям дополнительный скульптурный эффект. Если вы хотите выделяться, то этот дизайн идеально вам подойдет.

Маникюр на Новый год / фото: pinterest

Бархатные ногти. Маникюр с блестками на Новый год - это всегда хорошая идея, которая придаст вам праздничного настроения. Кроме того, сейчас настоящий пик популярности магнитных лаков, также известных как лаки "кошачий глаз".

Маникюр на Новый год / фото: pinterest

Змеиный принт. Этот вариант для тех, кто хочет подчеркнуть свою силу и магнетизм в новогоднюю ночь. Кроме того, следующий год будет годом Зеленой Деревянной Змеи, поэтому зеленый маникюр станет не только отличным выбором, но и символом удачи, гармонии и обновления.

Маникюр на Новый год / фото: pinterest

Шоколадные оттенки. Это тренд 2024 года, который будет модным и в 2025. Глубокие оттенки коричневого, от молочного до темного шоколада, добавляют образу элегантности. Такой маникюр прекрасно сочетается с различными стилями одежды и подходит для любого события.

Маникюр на Новый год / фото: pinterest

Классический нюд. Нежные оттенки бежевого, кремового, молочного или персикового идеально дополняют любой образ, создавая эффект ухоженных и естественных ногтей. Такой маникюр подходит как для праздничных событий, так и для повседневной жизни.

Маникюр на Новый год / фото: pinterest

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Что такое Pinterest? Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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