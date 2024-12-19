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Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа

Мария Николишин
19 декабря 2024, 20:25
133
Новогодний дизайн ногтей является важным акцентом, который дополнит образ.
Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа
Идеи маникюра на Новый год / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие тренды в маникюре будут в 2025 году
  • Какой дизайн можно выбрать на Новый год

Приближается Новый год, поэтому любительницы маникюра уже готовятся перевоплощаться к празднику.

Главред нашел несколько интересных идей для маникюра на Новый год.

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Какой маникюр сделать на Новый год

Если вам нужно свежее вдохновение и вы не знаете, какой дизайн выбрать, вот несколько идей из pinterest, которые могут вам понравиться:

  • Монохромный 3D-арт на ногтях. Особенно популярными становятся монохромные дизайны, которые придают ногтям дополнительный скульптурный эффект. Если вы хотите выделяться, то этот дизайн идеально вам подойдет.
Маникюр на Новый год
Маникюр на Новый год / фото: pinterest
  • Бархатные ногти. Маникюр с блестками на Новый год - это всегда хорошая идея, которая придаст вам праздничного настроения. Кроме того, сейчас настоящий пик популярности магнитных лаков, также известных как лаки "кошачий глаз".
Маникюр на Новый год
Маникюр на Новый год / фото: pinterest
  • Змеиный принт. Этот вариант для тех, кто хочет подчеркнуть свою силу и магнетизм в новогоднюю ночь. Кроме того, следующий год будет годом Зеленой Деревянной Змеи, поэтому зеленый маникюр станет не только отличным выбором, но и символом удачи, гармонии и обновления.
Маникюр на Новый год
Маникюр на Новый год / фото: pinterest
  • Шоколадные оттенки. Это тренд 2024 года, который будет модным и в 2025. Глубокие оттенки коричневого, от молочного до темного шоколада, добавляют образу элегантности. Такой маникюр прекрасно сочетается с различными стилями одежды и подходит для любого события.
Маникюр на Новый год
Маникюр на Новый год / фото: pinterest
  • Классический нюд. Нежные оттенки бежевого, кремового, молочного или персикового идеально дополняют любой образ, создавая эффект ухоженных и естественных ногтей. Такой маникюр подходит как для праздничных событий, так и для повседневной жизни.
Маникюр на Новый год
Маникюр на Новый год / фото: pinterest

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Что такое Pinterest?

Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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