Рис будет рассыпчатым, как в ресторане: женщина рассказала об 1 секретном шаге

Вы узнаете:
- Как приготовить рассыпчатый рис
- Нужно ли промывать рис перед приготовлением
Сварить рассыпчатый рис на гарнир - казалось бы, что может быть проще. Однако именно с этим часто возникают трудности и он не получается таким, как хотелось бы. Главред со ссылкой на Express.co узнал, как приготовить рис, чтобы гарнир не был с клейкой текстурой.
Женщина в Instagram рассказала, что существует безотказным методом, с которым возможно легко приготовить рассыпчатый гарнир.
Сначала промойте крупу несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это удалит поверхностный крахмал и поможет избежать липкой текстуры.
Когда начнете готовить, женщина рекомендует добавлять равные части воды и риса. Например, на два стакана риса - два стакана воды.
Затем поставьте кастрюлю на сильный огонь и ждите, пока вода не начнет немного пузыриться. Когда это произойдет, перемешайте, но не накрывайте кастрюлю крышкой и продолжайте наблюдать за процессом.
Когда вы начнете видеть более крупные пузырьки, которые исчезают в рисе, накройте кастрюлю крышкой и уменьшите огонь.
Дайте рису повариться еще пять минут, затем выключите огонь, но не закрывайте крышку - это "самый важный шаг", по словам Иньрун.
"Дайте рису настояться еще 10 минут. Давайте дадим время, чтобы произошла магия", - написала женщина.
В результате у вас получится рассыпчатый рис, который прекрасно сочетается с любым соусом или мясом.
Как приготовить идеальный рис - смотрите видео:
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