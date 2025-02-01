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Стоит ли мыть рис перед приготовлением: хозяйки расставили все точки над "і"

Марина Фурман
1 февраля 2025, 03:31
39
Промывать рис или нет - пожалуй, самый популярный вопрос как на домашней кухне, так и на профессиональной.
рис
Почему рис нужно промывать перед приготовлением / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Нужно ли промывать рис перед приготовлением
  • Как правильно промывать зерна

Рис - довольно распространенный гарнир не только в Европе, но и в разных уголках мира. Несмотря на его универсальность существует один вопрос, который беспокоит многих: необходимо ли мыть рис перед приготовлением. Главред расставит все точки над "і".

Портал shuba.life рекомендует все же промывать крупу, ведь проточная убирает грязь, пыль, мусор, химические вещества и жуков.

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Еще одна причина, почему стоит промыть рис - это удаление лишнего крахмала из зерен. Если же рис не промывать, крахмал останется на зернах, и после приготовления он будет достаточно клейким и однородным.

Повара рекомендуют промывать любой вид риса, неважно, будь то круглозернистый, среднезернистый или длиннозернистый.

Если вы готовите рис для суши или ризотто, то понятно, что для этих блюд нужен клейкий рис. Однако даже когда вы промоете зерна, крахмал, который содержится внутри зерна, выйдет наружу во время варки, что в конце концов создаст нужную липкую или кремовую текстуру. Поэтому промывание не повредит, а наоборот уберет лишние частицы пыли и грязи. Предостерегаем, что рис для суши необходимо промывать только холодной водой.

Несмотря на то, что все виды риса нужно мыть, точный метод для каждой разновидности зерен несколько отличается. Например, цельнозерновой сорт риса нужно опустить под холодную воду примерно на 30 секунд, а дальше стоит осторожно стряхнуть лишнюю влагу. Если для приготовления гарнира вы используете белый рис, тогда зерна нужно промывать 1-2 минуты.

Важно во время промывания риса не мешать его пальцами. Лучше насыпать зерна в сито и дождаться пока лишняя вода стечет.

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