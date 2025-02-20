Большинство забывает: почему нужно замачивать рис перед приготовлением

Рис никогда не будет кашеобразным, если перед приготовлением выполнить одно простое действие.

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Как правильно варить рис / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Нужно ли промывать рис

Как правильно его готовить

Рис - это замечательный гарнир, но иногда его бывает трудно правильно приготовить. Ведь он может легко размокнуть и стать кашеобразным.

Главред решил разобраться, как правильно варить рис.

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Что нужно сделать с рисом перед варкой

Повар Садия Сами недавно поделилась в TikTok способом приготовления "идеального" риса. По её словам, секрет заключается в выполнении простой задачи перед началом работы, пишет express.co.uk.

Демонстрируя, что нужно делать, Садия сказала: "Сначала вы должны промыть рис минимум трижды, а затем дать ему замочиться минимум на 30 минут перед приготовлением. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте немного соли и отцеженный, замоченный рис".

Далее, как только вода закипит, подождите пять минут. Затем слейте воду с риса. Положите его обратно в кастрюлю и оставьте на медленном огне. Через 10 минут у вас будет идеальный рис.

Повар также добавила, что использует одну чашку риса и замачивает его в три раза большем количестве теплой воды. Затем она наполняет кастрюлю водой на 3/4, чтобы сварить рис.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Почему стоит мыть рис перед приготовлением

Перед приготовлением рис нужно промывать, чтобы удалить лишний крахмал из зерен. Это поможет зернам вариться отдельно и не даст текстуре стать клейкой.

Это также поможет смыть любую грязь, мусор или другие частицы, которые могут присутствовать на рисовых зернах.

Что сделать, чтобы рис не разваривался - видео:

@sadiashaq ✨Perfect White Rice✨ Ингредиенты: 1 чашка длиннозернистого риса басмати (я использую бренд Wafa) Вода Соль Directions: 1. Промойте рис 3 раза и замочите в теплой воде минимум на 30 мин перед приготовлением 2. Заполните большую кастрюлю на 3/4 и доведите воду до кипения. Приправьте солью, как при варке макаронных изделий 3. Слейте воду с риса, который замачивался, и добавьте рис в кипящую воду 4. Как только вода начнет закипать, варите в течение 5 мин. Рис все еще будет казаться твердым и недоваренным, но так и должно быть. 5. Полностью процедите рис и добавьте рис обратно в кастрюлю 6. Поставьте кастрюлю на самую маленькую конфорку на самый низкий огонь. Плотно накройте кастрюлю и дайте оставшемуся рису вариться на пару в течение 10 мин. Не открывайте крышку в это время. Пар завершает процесс приготовления и придает рису пушистую текстуру 7. Снимите крышку и взрыхлите рис вилкой 8. Наслаждайтесь #perfectrice #whiterice #basmatirice #rice ♬ оригинальное звучание - Sadia Sami

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