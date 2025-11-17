Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находка

Британка Нелли недавно приобрела дом, в котором решила провести ремонтные работы.

За дверью была комната, которая хорошо сохранилась / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Здание построено примерно в 1920-х годах

За дверью была комната, которая хорошо сохранилась

Жительница Британии со своей матерью во время уборки в саду недавно купленного дома заметили странные двери. По словам хозяйки, дом более 10 лет стоял без ухода и требует масштабного ремонта. Результаты своего открытия в саду британка показала в своем TikTok.

По словам Нелли, здание построено примерно в 1920-х годах, а она постепенно возвращает ему исторический вид. Женщина планирует превратить первый этаж в пекарню, а наверху обустроить двухкомнатную квартиру.

"Дом был заброшен и стоял пустым по меньшей мере десять лет", - рассказала она Newsweek и добавила, что они с мамой работали в саду.

Вдруг она увидела старую деревянную дверь, скрывавшуюся под слоем растительности. Сначала женщины думали, что это может быть уличная уборная, но потом они поняли, что нашли.

Оказалось, что за дверью была полноценная комната, которая удивительно хорошо сохранилась. Внутри даже остался старый камин из камня.

"Это настоящее помещение, почти в оригинальном состоянии с камином. Говорят, что когда-то здесь готовили еду и проводили время - это была кухня и жилая комната", - пояснила она.

На видео видно: комната наполнена старой мебелью и имеет неплохой размер. Под роликом Нелли написала: "Еще одна комната - мы даже не знали о ней! И продавцы, похоже, тоже не знали. Просто невероятно".

Хотя новое помещение очевидно добавляет стоимости дому, Нелли говорит, что пока не думает о продаже. Вместо этого она пытается решить, как именно использовать найденное пространство.

"Я еще не решила, что с ним делать, вариантов очень много. Но благодаря этой комнате я точно определилась с перепланировкой: на первом этаже будет две спальни, а не одна, как планировалось ранее", - сказала она.

