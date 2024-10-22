Как правильно вести современную переписку: правила этикета, которые знают единицы

Виртуальное общение, как и реальное, имеет свои границы, которые важно не переступать, чтобы не испортить отношения.

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Этикет в мессенджерах - правила вежливой переписки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Еще несколько лет назад слова вроде "вайбер", "воцап" или "телеграм" звучали как нечто непонятное или даже смешное, словно часть какого-то экзотического диалекта. А сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без этих мессенджеров: десятки сообщений в день, быстрый обмен фото и ссылками, голосовые сообщения вместо долгих телефонных разговоров - это стало нашей реальностью. Но и в этом цифровом потоке существуют свои правила поведения и этикета, которые важно знать, чтобы оставаться вежливым и профессиональным.

Этикет в мессенджерах помогает поддерживать четкую и вежливую коммуникацию. Поэтому помните, что уважение к собеседнику выражается не только в содержании сообщения, но и в форме его подачи.

Как называется этикет в переписке

Этикет в переписке, или "нетикет", является набором правил и норм, которые определяют корректное поведение во время общения в цифровой среде. Этот термин происходит от слияния слов "сеть" и "этикет", и касается не только того, как мы должны вести себя в Интернете в целом, но и правил, которые регулируют нашу переписку через электронную почту, мессенджеры или социальные сети.

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Нетикет помогает избегать недоразумений, сохранять уважение к собеседнику и поддерживать доброжелательную атмосферу даже во время формальных разговоров.

Как грамотно вести переписку

Грамотность в переписке - это не только правильное использование орфографии и грамматики, но и умение четко и лаконично выражать свои мысли. Важно помнить о структуре сообщения:

краткое приветствие; основное содержание; завершение с пожеланием.

Переписка должна быть понятной и логичной, отметила эксперт по этикету и кросс-культурным коммуникациям, основательница школы Etikate Studio Екатерина Литвин для "Укринформ". Не стоит перегружать сообщение лишними деталями или использовать сложные конструкции, если этого не требует ситуация.

Еще одно важное правило - своевременность. Отвечать на письма или сообщения нужно в разумный срок, чтобы показать свое уважение к собеседнику.

Если кто-то допустил ошибку в чате, не стоит публично ее исправлять - это может восприниматься как проявление неуважения. Лучше сделать это приватно и деликатно. Если вы сами допустили ошибку, воспользуйтесь функцией редактирования сообщения, если это возможно, или извинитесь.

Современные коммуникации чаще осуществляются через текстовые сообщения, чем звонки. Поэтому перед тем, как звонить, стоит предупредить собеседника через мессенджер - это проявление уважения к его времени. Если звонок действительно необходим, короткое сообщение поможет избежать неудобств.

Не все любят получать аудиосообщения, поэтому лучше предупредить о намерении их отправить. Особенно это касается делового общения, где лучше отправлять голосовые сообщения короткими и по существу. Если же аудиосообщение содержит только "ок", лучше было бы просто написать текстом.

Как быть вежливым в переписке

Первое правило - определите четко границы использования мессенджеров для работы. Если у вас срочный вопрос или неформальная беседа с близким коллегой, мессенджеры могут пригодиться. Но для официальных дел лучше выбирать электронную почту. Рабочие письма упорядочены и всегда хранятся в надежном месте, в отличие от информационного хаоса в мессенджерах, где сообщения могут просто потеряться.

Не стоит засыпать кого-то сообщениями вне рабочего времени, если это не критическая ситуация. Во время рабочих часов можно задавать важные вопросы, но для неформальных бесед стоит дождаться обеденного перерыва или времени после работы.

Еще один совет - не отправляйте "дробные" сообщения. Одно четкое, понятное сообщение значительно лучше нескольких коротких, которые только раздражают адресата своим "звяканьем".

Если вы решили скрыть свой онлайн-статус или статус прочитанного сообщения - это ваше право. Однако помните, что такое поведение может создавать впечатление, что вы что-то скрываете.

И напоследок - не медлите с ответом на сообщение. Максимально допустимое время для ответа - сутки. Если вы заняты, лучше быстро отписать: "Занята, отвечу позже", чтобы не оставлять людей в неизвестности.

Нужно ли писать привет в переписке

Приветствие является важной частью этикета переписки, рассказала The Point преподаватель курса делового украинского языка в Киевском независимом учебном центре по украинскому языку Валентина Сенченко. Даже короткое "Привіт" или "Доброго дня" в начале сообщения создает позитивный тон для всего разговора. Это позволяет установить контакт и показать, что вы цените время собеседника. Приветствие также помогает избежать резкого перехода к основной теме и создает ощущение вежливого вступления.

Как здороваться в переписке

Форма приветствия зависит от контекста и характера отношений между собеседниками. В деловом общении лучше использовать формальные приветствия, такие как "Добрый день", "Уважаемый господин/госпожа". В неформальной переписке подойдут более простые варианты, такие как "Привет" или "Добрый вечер". Если вы не уверены, какая форма приветствия уместна, лучше выбрать более нейтральный и вежливый вариант.

В деловом общении, особенно в электронных письмах, важно придерживаться формальных правил оформления подписи. Обычно используется стандартная форма, такая как "С уважением Иван Иваненко" или "С наилучшими пожеланиями Иван Иваненко". Следует заметить, что в этих случаях запятая перед именем не нужна.

Что такое этикет Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette - этикетка, надпись). По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости. Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанности и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим. Виды этикета: государственный (придворный);

дипломатический;

военный;

религиозный;

общегражданский. Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и т.д.. Столовый этикет является одним из важнейших.

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