Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Большинство об этом даже не знает: как правильно по этикету общаться онлайн

Анна Косик
21 октября 2024, 04:02
63
В последние годы общение в Интернете приобрело немалую популярность и многие допускают в нем ошибки.
Телефон, ноутбук
Во время общения в Интернете также важно соблюдать правила этикета / Коллаж: Главред, фото: pixabay

С начала пандемии Covid-19 в 2019 году большинство людей начали отдавать предпочтение онлайн-общению, а не привычным ранее встречам. Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, также увеличила расстояние между людьми и переписки в соцсетях и видеозвонки стали едва ли не единственной возможностью поддерживать контакт с близкими людьми.

Эти обстоятельства изменили мир, но не отменили важности знаний правил этикета, ведь они существуют и в онлайн-общении. Издание BBC рассказало об основных из них.

Что лучше - позвонить человеку или написать сообщение?

Звонки некоторые люди воспринимаются как сигнал тревоги. Многие в принципе не любят телефонных разговоров, поэтому стоит начинать коммуникацию с текстового сообщения. Даже если вы планируете позвонить, будет вежливо сперва сообщить об этом в текстовой форме.

видео дня

Если говорить о переписке через соцсети, то существует несколько главных правил этикета ведения онлайн-разговора:

  • Старайтесь решать рабочие вопросы в рамках графика работы. Если вы хотите отправить сообщение в рабочий чат, коллеге или партнеру в нерабочее время, используйте опцию "Отключить уведомления".
  • Если возникает вопрос к конкретному человеку в чате, можно обозначить его с помощью "@", или написать в личные сообщения.
  • Основы этикета включают приветствие и прощание, даже в коротких сообщениях.
  • Важно отвечать на сообщения вовремя, особенно если вопрос срочный. Если вы не можете оперативно ответить - предупредите об этом собеседника.
  • Что касается ошибок - каждая буква и пунктуация важны в деловой переписке, потому что свидетельствуют о вашем профессионализме. В дружеской переписке важно, чтобы сообщение было понятным.
  • Некоторые советуют не ставить точку в конце коротких сообщений, чтобы избежать впечатления строгости или резкости. Однако в длинных сообщениях точку ставить нужно, чтобы содержание было понятным.

Правила этикета во время видеозвонков и конференций

Если говорить о более официальных видеозвонках, то одной из ключевых ошибок является отсутствие надлежащего представления гостей. Виртуальные встречи требуют особого подхода: важно представить каждого нового участника, чтобы избежать ситуаций, когда гости не знают друг друга.

Видеочаты в целом требуют другой структуры общения. Среди главного: каждый говорит по очереди, поэтому паузы в разговорах являются абсолютно нормальными и даже полезными, в отличие от разговоров вживую.

Если участники начинают говорить одновременно - это является грубым нарушением этикета, поэтому, чтобы избежать этого, можно использовать функцию поднятия руки или написать о желании взять слово в чат, чтобы избежать путаницы.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Читайте также о правилах этикета:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

видеоконференция Viber мессенджер Telegram Zoom правила этикета
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

08:00Украина
РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepState

РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepState

07:44Украина
В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

06:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: Тельцы решат проблемы, Рыбам - расходы

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: Тельцы решат проблемы, Рыбам - расходы

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Последние новости

08:31

"Нанесу удар прямо по центру Москвы": Трамп заявил, что угрожал Путину

08:23

Скандал P.Diddy: как принцы Уильям и Гарри фигурируют в грязной истории

08:00

ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

07:44

РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepStateФото

06:43

В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
06:06

Казанское сидение "путина" и войска КНДР в РФмнение

04:30

Большинство не сможет найти лишние предметы: интересная головоломка для гениев

04:02

Большинство об этом даже не знает: как правильно по этикету общаться онлайн

02:36

Мощная разработка: Украине появились дроны-перехватчики ШахедовВидео

Реклама
02:30

Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадкуФотоВидео

01:30

Странные нежности: путинист Петросян чуть не открутил 4-летнему сыну голову

20 октября, воскресенье
23:29

В областях раздаются взрывы, есть пострадавшие: Украина под атакой Шахедов, ракет и КАБовВидео

23:24

Аль Пачино пережил попытку похищения

22:13

Елена Зеленская в компании 8 первых леди и джентльменов вошла в историю издания "Elle"

22:12

Уничтожены тысячи россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронтеВидео

21:58

Инвалидность для прокуроров: появились первые результаты расследованияВидео

21:27

Звезда Женского квартала и Лиги смеха покрестила первенца

21:26

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИВидео

21:18

Вызвали огонь на себя: морпехи ВСУ в окружении спасли раненых побратимовВидео

20:40

Интересные детали о пенсиях прокурорам: цинизм зашкаливаетмнение

Реклама
20:23

"Мы не против": во Франции назвали главное условие вступления Украины в НАТОВидео

19:38

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

19:24

"Тактика оказалась эффективной": в ВСУ назвали направления круглосуточных штурмовВидео

19:22

У РФ есть силы идти в наступление, но появился очень важный нюанс - эксперт

18:35

"Россия станет сильнее": в НАТО сделали неожиданное заявление

18:24

В НАТО назвали главную цель переброски войск КНДР для войны с УкраинойВидео

18:17

Флот "сменил прописку": в РФ подтвердили, что в панике вывели корабли из Черного моря

17:23

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в КрымуВидео

16:55

Начнется "черная полоса" и притянется зло: куда нельзя ходить 21 октября - приметы

16:53

Неизвестные устроили погром на могилах военных во Львове: СМИ показали вероятного вандала

16:47

Иностранцы были ошеломлены, узнав о назначении малоизвестной функции двериВидео

16:22

Девушка сделала тест ДНК ради забавы и теперь живет в страхе

16:18

Замена войск США в Европе на ВСУ: в НАТО жестко ответили на идею ЗеленскогоВидео

15:40

"Запугала, искалечила, назвала больной": путинистке Успенской "вмазала" нестабильная дочь

15:15

В Пентагоне удивили странным заявлением: не заметили переброски войск КНДР в РФВидео

14:42

Завод с КАБами - это еще не все: раскрыты подробности ночной атаки Украины на Россию

14:26

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:19

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

13:54

Приостановление бронирования в "Дії": депутат объяснил, что случилось

13:48

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Реклама
13:40

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кого ждет сюрприз

13:39

Смущает многих водителей: что означает индикатор "EPC" на панели авто

13:31

Как выглядит самая маленькая дочь 64-летнего Тигипко - четырехмесячная ЮлианнаВидео

13:09

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

12:47

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

12:39

У россиян все пошло не по плану: Жмайло оценил ситуацию на горячих участках фронта

12:36

Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали

12:25

"Подскочит" ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

12:12

Умер участник группы Вопли Видоплясова: "Надеемся, он уже в лучшем мире"

11:59

Космические цены на продукты: популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять