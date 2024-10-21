Большинство об этом даже не знает: как правильно по этикету общаться онлайн

В последние годы общение в Интернете приобрело немалую популярность и многие допускают в нем ошибки.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-ob-etom-dazhe-ne-znaet-kak-pravilno-po-etiketu-obshchatsya-onlayn-10607000.html Ссылка скопирована

Во время общения в Интернете также важно соблюдать правила этикета / Коллаж: Главред, фото: pixabay

С начала пандемии Covid-19 в 2019 году большинство людей начали отдавать предпочтение онлайн-общению, а не привычным ранее встречам. Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, также увеличила расстояние между людьми и переписки в соцсетях и видеозвонки стали едва ли не единственной возможностью поддерживать контакт с близкими людьми.

Эти обстоятельства изменили мир, но не отменили важности знаний правил этикета, ведь они существуют и в онлайн-общении. Издание BBC рассказало об основных из них.

Что лучше - позвонить человеку или написать сообщение?

Звонки некоторые люди воспринимаются как сигнал тревоги. Многие в принципе не любят телефонных разговоров, поэтому стоит начинать коммуникацию с текстового сообщения. Даже если вы планируете позвонить, будет вежливо сперва сообщить об этом в текстовой форме.

видео дня

Если говорить о переписке через соцсети, то существует несколько главных правил этикета ведения онлайн-разговора:

Старайтесь решать рабочие вопросы в рамках графика работы. Если вы хотите отправить сообщение в рабочий чат, коллеге или партнеру в нерабочее время, используйте опцию "Отключить уведомления".

Если возникает вопрос к конкретному человеку в чате, можно обозначить его с помощью "@", или написать в личные сообщения.

Основы этикета включают приветствие и прощание, даже в коротких сообщениях.

Важно отвечать на сообщения вовремя, особенно если вопрос срочный. Если вы не можете оперативно ответить - предупредите об этом собеседника.

Что касается ошибок - каждая буква и пунктуация важны в деловой переписке, потому что свидетельствуют о вашем профессионализме. В дружеской переписке важно, чтобы сообщение было понятным.

Некоторые советуют не ставить точку в конце коротких сообщений, чтобы избежать впечатления строгости или резкости. Однако в длинных сообщениях точку ставить нужно, чтобы содержание было понятным.

Правила этикета во время видеозвонков и конференций

Если говорить о более официальных видеозвонках, то одной из ключевых ошибок является отсутствие надлежащего представления гостей. Виртуальные встречи требуют особого подхода: важно представить каждого нового участника, чтобы избежать ситуаций, когда гости не знают друг друга.

Видеочаты в целом требуют другой структуры общения. Среди главного: каждый говорит по очереди, поэтому паузы в разговорах являются абсолютно нормальными и даже полезными, в отличие от разговоров вживую.

Если участники начинают говорить одновременно - это является грубым нарушением этикета, поэтому, чтобы избежать этого, можно использовать функцию поднятия руки или написать о желании взять слово в чат, чтобы избежать путаницы.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Читайте также о правилах этикета:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред