Ошибается почти каждый: как правильно есть пиццу, руками или приборами

Пицца - довольно привычное всем блюдо и любимое для многих. Ее готовят как и дома, так и в элитных ресторанах. Только вот, как правильно по этикету есть пиццу знают единицы и часто, пытаясь быть порядочным, допускают ошибки. На Reddit поделились основными правилами.
Есть пиццу с помощью вилки или рук - зависит от места, где вы собираетесь это делать. Если это пиццерия, или домашняя обстановка, допустимо есть пиццу руками. По этикету стоит взять кусок пиццы за корочку и немного наклонить его, чтобы избежать растекания сыра и начинки.
Ешьте осторожно, не спешите, чтобы не испачкать руки или одежду, используйте салфетку, чтобы вытирать пальцы между укусами, особенно если пицца достаточно жирная или содержит много соуса.
В более формальных ситуациях, особенно в ресторанах, стоит воспользоваться ножом и вилкой. Это поможет соблюсти более изысканный стиль и сохранить чистоту.
Важно также знать, что в некоторых странах, например в Италии, сгибать кусок пиццы считается абсолютно приемлемым. Это удобно для поедания тонкой неаполитанской пиццы. В случае же толстой пиццы, например, в американском стиле, сгибать ее не стоит - такая пицца лучше есть вилкой и ножом.
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