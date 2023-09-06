Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

Известный психолог Наталья Холоденко рассказала, как себя успокоить во время общения с человеком, который раздражает.

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Что делать, если раздражает человек / коллаж: Главред, фото: скриншот

У каждого в жизни бывают ситуации, когда на пути появляется кто-то, кто раздражает своим поведением или суждениями. Однако с этим можно справиться, если знать, как вести себя с людьми, которые раздражают.

Как научиться не реагировать на раздражители - урок Натали Холоденко

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко специализируется на отношениях между людьми и реализации человека в обществе. Наталья утверждает, что во время раздражения от какого-то человека совсем не стоит пытаться избежать этого ощущения.

Это нормально - проживать такую эмоцию. Это защитная реакция организма на то, что в него мыслями или поведением пытаются впихнуть что-то, что для него неприемлемо. Именно по этой причине появляется раздражение - сигнал о том, что в организм попадает что-то "не то", - объясняет психолог. видео дня

Что делать, если раздражает человек - совет психолога

Для того, чтобы справиться с раздражением, по словам Натальи Холоденко, нужно совесем мало действий - остановиться и напомнить себе о том, что вы не обязаны воспитывать этого человека и он имеет право быть "неправильного" мнения о вас или о ситуации.

Дайте людям право, - дополнила Наталья.

Смотрите видео о том, как себя вести, когда кто-то раздражает:

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