Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

У каждого в жизни бывают ситуации, когда на пути появляется кто-то, кто раздражает своим поведением или суждениями. Однако с этим можно справиться, если знать, как вести себя с людьми, которые раздражают.
Как научиться не реагировать на раздражители - урок Натали Холоденко
Известный в Украине психолог Наталья Холоденко специализируется на отношениях между людьми и реализации человека в обществе. Наталья утверждает, что во время раздражения от какого-то человека совсем не стоит пытаться избежать этого ощущения.
Это нормально - проживать такую эмоцию. Это защитная реакция организма на то, что в него мыслями или поведением пытаются впихнуть что-то, что для него неприемлемо. Именно по этой причине появляется раздражение - сигнал о том, что в организм попадает что-то "не то", - объясняет психолог.видео дня
Что делать, если раздражает человек - совет психолога
Для того, чтобы справиться с раздражением, по словам Натальи Холоденко, нужно совесем мало действий - остановиться и напомнить себе о том, что вы не обязаны воспитывать этого человека и он имеет право быть "неправильного" мнения о вас или о ситуации.
Дайте людям право, - дополнила Наталья.
Смотрите видео о том, как себя вести, когда кто-то раздражает:
Также вам может быт интересно:
- Как влияет порошок на стиральную машину: главные причины от него отказаться
- Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены
- Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию