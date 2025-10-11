Укр
"Темный ад": Земле грозит Апокалипсис из-за таинственной материи

Алексей Тесля
11 октября 2025, 03:32
Возможная расплавленная область могла бы достичь радиуса около 400 км, при этом тепловыделение достигало бы мощности примерно 20 тераватт.
В центре Земли может накапливаться темная материя / Коллаж Главред, фото Pexels/Daniel Torobekov, Pixabay/ndqpestana2013

Главное:

  • Частицы тёмной материи могут накапливаться в центре Земли
  • Температура в центре Земли может привести к расплавлению ядра

Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выдвинули гипотезу, согласно которой частицы тёмной материи могут накапливаться в центре Земли, высвобождая при этом тепло, способное расплавить её ядро.

Согласно расчётам ученых, если в ядре планеты сталкиваются частицы и античастицы тёмной материи — гипотетического вещества, на долю которого приходится свыше 80% массы Вселенной — то в процессе аннигиляции они высвобождают энергию. Эта энергия, скорее всего, трансформируется в тепло, сообщает IFLScience.

Если такого тепла окажется достаточно, температура в центре Земли может превысить давление, удерживающее ядро в твёрдом состоянии, и привести к его частичному расплавлению. Учёные метафорически назвали это гипотетическое явление "тёмным адом".

По их подсчётам, возможная расплавленная область могла бы достичь радиуса около 400 км, при этом тепловыделение достигало бы мощности примерно 20 тераватт. Для сравнения, размер внутреннего ядра Земли составляет около 2500 км и, по современным представлениям, оно остаётся твёрдым. Его высокая температура обычно объясняется радиоактивным распадом элементов, таких как уран и торий, а не аннигиляцией тёмной материи.

Авторы исследования также подчёркивают, что их теория опирается на определённые допущения о свойствах тёмной материи, которые пока не подтверждены. Например, если тёмной материи значительно больше, чем её антипарных частиц, то аннигиляция будет происходить редко, а выделение энергии — минимальным.

Кроме того, если большая часть высвобождаемой энергии уходит в виде нейтрино — частиц, слабо взаимодействующих с веществом, — тепловой эффект может быть практически незаметен и труднодоступен для обнаружения.

Зоны риска: мнение ученого

Доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики имени С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь прокомментировал потенциальные сейсмические риски для страны. По его словам, большинство ощутимых землетрясений, фиксируемых на территории Украины, приходят из Вранчанской зоны.

Помимо этого, он указал на Крым и акваторию Чёрного моря как на регионы с повышенным уровнем сейсмической опасности. Также к активным в этом отношении зонам относится и Карпатский регион, где тоже возможны подземные толчки.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Больше новостей:

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

