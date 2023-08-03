УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

Ангелина Подвысоцкая
3 августа 2023, 17:29 обновлено 3 августа, 17:52
66
В украинском языке есть несколько фразеологизмов, в которых говорится о лягушке. Ими описывают жизненные ситуации и недостатки человеческого характера.
Александр Авраменко
Что означает выражение "жаба цицьки дасть" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В украинском языке есть очень много фразеологизмов. Они делают язык уникальным, а общение очень интересным. Некоторые изречения вы точно слышали, но значение знают далеко не все.

В языке есть даже фразеологизмы, в которых говорится о лягушке. Эти высказывания очень необычны. Однако если вы будете использовать подобные высказывания в разговоре с родными или друзьями, то ваш разговор точно станет более колоритным.

Одним из таких старых украинских фразеологизмов является фраза "жаба цицьки дасть". Согласитесь, звучит это очень странно и непонятно. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" подробно объяснил, что же означает это выражение и почему говорят именно так.

"В мифологии лягушка имеет грудь и может кормить ею человека. Но молоко ее опасно", - объясняет Авраменко.

Поэтому выражение "жаба цицьки дасть" означает опасность или гибель.

Смотрите видео о том, что в украинском языке означает выражение "жаба цицьки дасть":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна". Он назвал один очень интересный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение.

Также языковед раскрыл тайну и объяснил, что в украинском языке означает слово "блават". Оказывается, в украинском языке есть сразу несколько значений. Интересно то, что "блаватний" - это цвет.

Вас также заинтересует:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – Гетьман

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – Гетьман

16:56 Украина
ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз эксперта

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз эксперта

16:51 Украина
ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы: Науседа срочно встретился с Моравецким

ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы: Науседа срочно встретился с Моравецким

15:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:57

Тренеры Голосу країни поделились первыми впечатлениями от "слепых прослушиваний"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

16:56

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – ГетьманВидео

16:56

С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

Реклама
16:51

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз экспертаВидео

16:48

Я осталась одна: актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание

16:45

Китай, вероятно, меняет риторику по войне в Украине: WSJ назвала признаки

16:43

"Это будет очень неожиданный и быстрый прорыв": все идет к завершению войны - прогноз

16:24

Куда делся Иван Дорн: что делает артист, часто выступавший в РФВидео

16:20

Больше не вернется: как правильно удалить черную плесень в ванной

16:06

Как правильно пить цикорий с молоком: ошеломительные сведения о необычном напитке

16:05

Когда нужно начинать копать картошку: как рассчитать точное созревание клубней

16:02

Что нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь болезнь и несчастье: приметы

15:54

Делили доплаты военных: СБУ разоблачила на "схеме" руководителей учебного центра НГУ

15:49

ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы: Науседа срочно встретился с Моравецким

Реклама
15:30

"Придет русский солдат!": Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации "Родины-матери"Видео

14:57

Ефросинина показала единственного человека, кто может "намотать ее на локоть"

14:55

Авиакатастрофа в Броварах: ГБР раскрыло подозреваемых в гибели высшего руководства МВД

14:32

Правительство поменяло сроки и даты выплат переселенцам: что теперь иначе

14:26

Линдси Лохан показала свое тело через две недели после родов

14:19

Кремль готовит два плана для Путина из-за войны в Украинемнение

14:17

Почему нельзя употреблять слово "холостяк": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

14:02

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится: 5 редких фактов про его брак

13:44

Брал по $10 тысяч: ГБР поймало киевского чиновника, который помогал убегать уклонистам

13:44

Путин будет отвечать за преступления "вагнеровцев": в МУС готовят новые ордера

13:33

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу: женщина показала, что с ней делаетВидео

13:30

"Шуточка на грани": Винокур опозорился стендапом перед ПутинымВидео

13:15

"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

13:07

Дженнифер Лопес пошла в спортзал и похвасталась сумкой за $200 тысяч

13:00

В России скончалась популярная советская актриса

12:49

ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать - NYT

12:34

"Мы все вернем - даже вдвойне": Усик заочно поругался с российскими пропагандистами

12:33

"Будущая королева": Галкин показал взрослую красавицу-дочкуВидео

12:13

Военный эксперт спрогнозировал, велики ли шансы на атаку РФ на Польшу и на страны Балтии

12:12

"Таких температур еще не было": синоптик назвала самый жаркий период конца лета

Реклама
12:03

3 странные привычки со времен СССР, с которыми пора "завязывать"

12:00

ВСУ могут выйти к Крыму ко Дню Независимости и вернуть полуостров до конца года – ГетьманЭксклюзив

11:58

Гороскоп на август 2023: 4 знака зодиака ждет нейтральный и спокойный месяцВидео

11:53

Футболист Александр Зинченко стал отцом во второй раз: первые фото младенца

11:30

"Всем страшно": Позитив рассказал, готов ли отправиться воевать на фронт

11:25

"Украине это выгодно, а Путин боится": эксперт сказал, где в Европе может быть второй фронтВидео

11:16

"Появляется из ниоткуда": мужчина опешил от странной находки в саду

11:04

Favbet приобрел для ВСУ еще 4 антидроновых ружья реклама

10:47

"Засыпят телами Европу": Самусь раскрыл планы Путина на ближайший годВидео

10:45

4 знаков зодиака ждет фантастический август: у кого наступает незабываемое времяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять