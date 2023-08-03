Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

В украинском языке есть несколько фразеологизмов, в которых говорится о лягушке. Ими описывают жизненные ситуации и недостатки человеческого характера.

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Что означает выражение "жаба цицьки дасть" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В украинском языке есть очень много фразеологизмов. Они делают язык уникальным, а общение очень интересным. Некоторые изречения вы точно слышали, но значение знают далеко не все.

В языке есть даже фразеологизмы, в которых говорится о лягушке. Эти высказывания очень необычны. Однако если вы будете использовать подобные высказывания в разговоре с родными или друзьями, то ваш разговор точно станет более колоритным.

Одним из таких старых украинских фразеологизмов является фраза "жаба цицьки дасть". Согласитесь, звучит это очень странно и непонятно. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" подробно объяснил, что же означает это выражение и почему говорят именно так.

"В мифологии лягушка имеет грудь и может кормить ею человека. Но молоко ее опасно", - объясняет Авраменко.

Поэтому выражение "жаба цицьки дасть" означает опасность или гибель.

Смотрите видео о том, что в украинском языке означает выражение "жаба цицьки дасть" :

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна". Он назвал один очень интересный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение.

Также языковед раскрыл тайну и объяснил, что в украинском языке означает слово "блават". Оказывается, в украинском языке есть сразу несколько значений. Интересно то, что "блаватний" - это цвет.

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