Как сказать на украинском "пеняй на себя": Авраменко дал колоритный ответ

В украинском языке есть одно выражение, которым можно заменить словосочетание "пеняй на себя".

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Как сказать на украинском "пеняй на себя" / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Каждый украинец должен знать украинский язык. Она считается одним из самых благозвучных языков мира. Однако она такая богатая, что изучать украинский язык можно всю жизнь.

В украинском языке есть такие вопросы, ответ на которые знает далеко не каждый. Здесь не обойдется без уроков украинского от профессионалов.

Так, например, очень интересным является вопрос о том, как сказать на украинском "пеняй на себя". На этот вопрос ответил известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

"Пеняй на себя" - русское выражение. В нашем языке на этот случай есть колоритный фразеологизм - "бачили очі, що купували - їжте, хоч і повилазьте", - объясняет Авраменко.

Смотрите видео о том, как на украинском сказать "пеняй на себя":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как правильно варить кофе или заваривать. Здесь все зависит от процесса приготовления кофе, поэтому правильно говорить и так, и так.

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