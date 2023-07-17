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Как сказать на украинском "насильно мил не будешь": Авраменко дал гениальный ответ

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2023, 05:00
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В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.
Александр Авраменко
Как сказать на украинском "насильно мил не будешь" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Каждый человек может время от времени использовать некоторые устойчивые выражения во время разговора. Нередко они на самом деле являются русскими. Так, например, существует русское выражение "насильно мил не будешь". Однако если вы хотите, чтобы ваш украинский язык был чистым, то лучше не использовать подобное выражение.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1 + 1" назвал сразу несколько украинских выражений, которыми можно заменить русское. Украинские оказались еще интереснее, поэтому их смело можно использовать во время разговора.

"Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", - говорит Авраменко.

Какими словами можно заменить выражение "насильно мил не будешь":

  • "силою не будеш милою",
  • "не можна нелюба любити",
  • "силуваним конем не поїдеш",
  • "силою колодязь копати - води не пити",
  • "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

"Не теряйте времени, ищите взаимную любовь, потому что, как говорят в народе: "не поможуть і чари, як хто кому не до пари", - сказал Авраменко.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "насильно мил не будешь":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему правильно говорить таблетки употребляют "під час їди", а не "під час їжі". Все дело в том, что "їжа" - то же, что блюдо, а "їда"- процесс приема пищи.

Также языковед объяснил, как правильно варить кофе или заваривать. Здесь все зависит от процесса приготовления кофе, поэтому правильно говорить и так, и так.

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