Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоит": Авраменко дал остроумное выражение

В украинском языке есть много интересных выражений и слов. Однако в разговоре украинцы часто употребляют русские выражения. Вероятно, это из-за того, что большинство даже и не знает, чем заменить эти выражения.
Вы точно когда-то слышали русское выражение о том, что определенная ситуация "выеденного яйца не стоит". Однако это не украинское выражение и использовать его в разговоре неправильно.
Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1 + 1" назвал украинское выражение, которым можно заменить российское.
"Это русское выражение. На украинском в той ситуации надо сказать: "ті нерви не варті дірки з бублика", - объясняет Авраменко
Смотрите видео о том, как на украинском сказать "выеденного яйца не стоит":
Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.
Также языковед объяснил, как сказать на украинском "пеняй на себя". В украинском языке есть одно выражение, которым можно заменить словосочетание "пеняй на себя".
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