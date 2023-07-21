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Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоит": Авраменко дал остроумное выражение

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2023, 13:16 обновлено 21 июля, 13:16
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В украинском языке есть очень интересный и колоритный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение "выеденного яйца не стоит".
Авраменко
Как сказать украинской "выходного яйца не стоит" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В украинском языке есть много интересных выражений и слов. Однако в разговоре украинцы часто употребляют русские выражения. Вероятно, это из-за того, что большинство даже и не знает, чем заменить эти выражения.

Вы точно когда-то слышали русское выражение о том, что определенная ситуация "выеденного яйца не стоит". Однако это не украинское выражение и использовать его в разговоре неправильно.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1 + 1" назвал украинское выражение, которым можно заменить российское.

"Это русское выражение. На украинском в той ситуации надо сказать: "ті нерви не варті дірки з бублика", - объясняет Авраменко

Смотрите видео о том, как на украинском сказать "выеденного яйца не стоит":

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "насильно мил не будешь". В украинском языке есть сразу несколько очень интересных выражений, которыми легко можно заменить русское выражение.

Также языковед объяснил, как сказать на украинском "пеняй на себя". В украинском языке есть одно выражение, которым можно заменить словосочетание "пеняй на себя".

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